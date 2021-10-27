Фотовыставка открылась в рамках Дней китайской культуры в РГППУ

ТАСС, 27 октября. Фотовыставка (12+) открылась в рамках Дней китайской культуры в Российском государственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ) в Екатеринбурге.

Часть снимков была сделана русской редакцией Международного радио Китая во время автопробега Москва-Пекин в 2007 году. Но большая часть фотоматериалов предоставлена Школе Конфуция РГППУ китайским партнером.

"Выставка в основном посвящена международному проекту, связанному с деятельностью школ и Институтов Конфуция. Она рассказывают о жизни школ, институтов и классов Конфуция в разных странах. Эти красочные работы передают атмосферу проекта - радость и уважение к представителям всех стран. В этом, на наш взгляд, главная ценность проекта", - рассказала ТАСС директор Школы Конфуция РГППУ Людмила Аксенова.

И.о. проректора РГППУ Антон Лыжин добавил, что Школа Конфуция РГППУ была открыта в числе первых в России, а сегодня она работает в числе 17 подобных организаций в РФ, среди которых МГУ, РГГУ, Санкт-Петербургский университет и другие. "В РГППУ этот проект начинался в 2008 году с 40 учеников. Сегодня их на порядок больше. Кроме того, в университете работает центр по приему международных экзаменов по китайскому языку. В текущем году Китай и Россия отмечают 20-ю годовщину подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Наш проект, на мой взгляд, ярко отражает этот курс взаимоотношений наших стран", - сказал на церемонии открытия Лыжин.

Ранее замглавы МИД КНР Се Фэн сказал, что Институты Конфуция являются мостом, связывающим людей, которые изучают китайский язык и Китай по всему миру, а также способствуют образовательным и культурным обменам с Китаем. К 2020 году, за историю существования Институтов Конфуция с 2004 года, центры изучения китайского языка как иностранного были созданы в 162 странах Азии, Африки, Америки, Европы и Океании.