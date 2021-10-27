Национальная премия детского патриотического творчества - 2022 открыла прием заявок

ТАСС, 27 октября. В ТАСС 27 октября состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная старту приема заявок на пятый юбилейный сезон Национальной премии детского патриотического творчества.

С приветственным словом к участникам обратился председатель Московской городской думы Алексей Шапошников: "Национальная премия детского патриотического творчества имеет большую общественную значимость. Проект выполняет благородную миссию: дает возможность раскрыться молодым талантам и обрести им уверенность в своих силах, содействует духовному взрослению юных патриотов, которые вскоре возьмут на себя ответственность за судьбу России". "Я искренне горд, что есть событие, которое помогает основополагающим ценностям развиваться в детях, дает возможность воплотить их через то, что близко ребенку - его творчество", - отметил начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" Никита Нагорный.

О поддержке премии и содействии увеличению количества ее участников рассказал председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский. Значимость премии в воспитании подрастающего поколения подчеркнул председатель регионального отделения ДОСААФ г. Москвы Вячеслав Ниниченко. "Сейчас подрастает новое молодое поколение, и самое главное - чтобы они были достойны наших отцов, дедов и прадедов", - продолжил генеральный директор Парламентского клуба "Российский парламентарий" при Государственной Думе РФ Игорь Кирпичев. О важности самореализации и признания достижений детей рассказал член Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, Заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель ДМТЮА Александр Федоров: "Премия-увеличительное стекло детского творчества, воспитание будущих лидеров нации. Она объединяет в единый круг ребенка, семью, творчество".

Автор идеи и генеральный продюсер премии Михаил Соколов рассказал о планах предстоящего сезона и инициативах премии-2022. "Бесценно, когда ребенок в свои юные годы через творчество несет любовь к Родине, своей семье, родному дому, уважает культуру своей страны, ее историю. Эти ценности мы несем через все инициативы премии. Очень рад, что они находят отклик у десятков тысяч детей, их педагогов и родителей". Михаил также представил самый масштабный проект в рамках премии - семейный музыкальный фильм-сказку "Хроники Деда Мороза. Тайна подарков". В съемках фильма вместе с известными артистами приняли участие финалисты и лауреаты премии. "Я благодарен всем, кто поддержал фильм и тем самым поддержал и юных артистов, и юных зрителей, которые увидят добрую новогоднюю музыкальную сказку, снятую в лучших традициях семейного, детского кино нашей страны. На таком кино выросли мы сами, песни из этих фильмов мы пели все детство и до сих пор помним наизусть. И мне кажется очень важным, чтобы новое поколение имело возможность смотреть такие фильмы", - продолжил Михаил. Премьера фильма состоится в декабре 2021 года.

Всероссийские конкурсы для детей и педагогов представили представители партнеров премии. "В сезоне 2021-2022 мы продолжаем в рамках премии Всероссийский конкурс методических разработок педагогов художественного творчества "Палитра мастерства", - поделился генеральный директор ЗКХ "Невская палитра" Ефим Загородников. - 100 разработок войдут во второй выпуск электронного мультимедийного каталога, который, по отзывам самих педагогов, стал для них полезной и незаменимой площадкой по обмену опытом. Финалистами станут 20 участников. Они будут награждены на торжественной церемонии вручения премии".

Руководитель маркетингового подразделения сети хобби-гипермаркетов "Леонардо" Татьяна Антипова: "В этом году в рамках премии стартует наш совместный проект - Кубок России по детскому рукоделию. Конкурс пройдет в два этапа: отборочный тур, в результате которого будут определены финалисты из каждого Федерального округа, и супер-финал - на этом этапе мы предоставим финалистам материалы для создания работ и затем определим лауреатов".

Заместитель генерального директора компании "Звезда" Александр Кривенко: "В основе любого достижения ребенка - его семья, ну а самое любимое дело - конечно, игра. В этом сезоне премии стартовал Всероссийский семейный конкурс "Играй со Звездой". Семейным командам участников предстоит объединиться за увлекательным делом и придумать идею, создать мир и героев, разработать механику настольной игры. А мы обязательно поможем им".

Генеральный директор компании "Элфорт" Виталий Кадун: "Темой Всероссийского конкурса эскизов в этом году стала сценическая одежда с элементами национальных костюмов народов России. Участникам предстоит не только создать эскиз, сопроводив его технологическим описанием разработки, но и воплотить свои идеи. Работы 10 финалистов лягут в основу коллекции одежды, которую дети создадут под руководством дизайнеров на швейной технике ELNA. Премьерный показ коллекции традиционно состоится 1 июня на торжественной церемонии вручения премии".

Участие в премии бесплатно на всех этапах. Прием заявок во все номинации завершится в марте 2022 года. В апреле будет объявлен шорт-лист финалистов. Проведение торжественной церемонии награждения запланировано на 1 июня - День защиты детей в формате красочного юбилейного шоу, объединяющего различные виды творчества ведущих детских коллективов России и финалистов премии. Все финалисты будут награждены дипломами и подарками от партнеров, а лауреаты памятной тарелочкой с символикой премии, изготовленной на легендарном Дулевском фарфоровом заводе.

Сайт премии по ссылке.