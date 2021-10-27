Перспективы компании "Газпром добыча Уренгой" связаны с разработкой ачимовских залежей

ТАСС, 27 октября. Развитие проекта обустройства ачимовских отложений на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении (УНГКМ) ООО "Газпром добыча Уренгой" - крупнейшей газодобывающей компании на Ямале - будет ускорено в связи со строительством еще одного газоконденсатного промысла (ГКП). Об этом сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Уренгой". Завершение работ по обустройству ГКП-21 запланировано на 2024 год, максимальная производительность промысла составит почти 4 млрд кубометров газа в год, добавили в службе.

"Согласно проекту "Дообустройство второго опытного участка ачимовских отложений УНГКМ на полное развитие" планируется строительство 57 скважин на 15 кустовых площадках. Оборудование будущей установки комплексной подготовки газа (УКПГ) №21 и кустовых площадок ГКП-21 будет практически идентичным оборудованию ГКП-22, на котором уже на протяжении 12 лет извлекают и подготавливают к дальнейшей транспортировке многокомпонентные углеводороды", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что ГКП-22 стал первым самостоятельным проектом ПАО "Газпром" по добыче газа и конденсата с глубины 3-4 километров ачимовских залежей. Его реализация потребовала от коллектива уренгойских газодобытчиков нестандартных решений, применения передового опыта и внедрения уникальных технологий добычи с соблюдением всех экологических требований. В 2019 году проект достиг изначально планируемых показателей - ежегодно ГКП-22 добывает 5,5 млрд кубометров газа.

"Чем сложнее задача, тем более значим достигнутый результат. Каждый этап ачимовского проекта - это новые цели и новые способы их достижения. Разработка глубокозалегающих горизонтов с аномально высоким пластовым давлением более, чем в 600 атмосфер Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения - реалии и нынешнего дня, и завтрашнего", - отметил генеральный директор ООО "Газпром добыча Уренгой" Александр Корякин.

Сейчас в состав производственного комплекса газодобывающей компании входят: 22 установки комплексной подготовки газа, добывающие газ с сеноманских, валанжинских и ачимовских залежей Уренгойского НГКМ, два нефтепромысла, пять станций охлаждения газа, свыше 2800 скважин, 20 дожимных компрессорных станций, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата.

"Общество "Газпром добыча Уренгой" играет одну из ключевых ролей в масштабном проекте ПАО "Газпром" - в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области идет строительство большого комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа. Предприятие будет самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного на Северо-Западе России. Именно такой "жирный" этансодержащий природный газ и добывается дочерними компаниями "Газпрома" из валанжинских и ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона, и значимая доля - уренгойскими газодобытчиками", - сказано в сообщении.