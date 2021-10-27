Инженеры Белоярской АЭС сделали связь между ремонтными бригадами в четыре раза доступнее

ТАСС, 27 октября. Инженеры цеха тепловой автоматики и измерений Белоярской АЭС модернизировали связь на блочном щите управления энергоблока №3. Они в четыре раза увеличили количество доступных точек связи для персонала ремонтных бригад, работающих на системе индустриальной антисейсмической защиты (СИАЗ). Как сообщили в среду в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС, для этого в панелях управления специалисты смонтировали разъемы для подключения переносных телефонно-микрофонных гарнитур и объединили их проводной линией связи.

В управлении рассказали, что во время ремонта или технического обслуживания СИАЗ руководитель работ, как правило, находится у панели сбора, обработки и отображения информации, контролируя поведение системы в целом. Остальные работники выполняют указания руководителя, производят необходимые манипуляции с приборами в отдаленных друг от друга точках - боксах СИАЗ. Использовать рации и радиотелефоны вблизи технологического оборудования запрещено, так как они создают радиопомехи, а стационарный проводной телефон расположен далеко. Для координации действий и сокращения времени на коммуникацию была необходима связь.

"Раньше во время ремонта раз 30 за смену приходилось обходить панели БЩУ, чтобы посмотреть, какие сигналы выдает СИАЗ, убедиться - все ли соответствует программе производства работ. Теперь рядом с этими панелями мы можем расставить членов бригады и общаться с ними одновременно в режиме реального времени. Благодаря этому, время ремонта и обслуживания сокращается в два раза. При проведении планового предупредительного ремонта третьего энергоблока в панелях БЩУ мы смонтировали дополнительные точки связи, с помощью которых восемь человек могут одновременно общаться друг с другом. С этой работой мы справились за одну смену", - рассказал инициатор модернизации, инженер второй категории Виктор Шаренко.

Заряда аккумулятора гарнитуры хватает примерно на год использования ее во время ремонтных работ. Если в работе гарнитур появятся сбои, сотрудники цеха смогут исправить неполадку своими силами.

Об АЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") - первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.