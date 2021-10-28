V Программа и форум "Развитие регионов. Лучшее для России" пройдут в Сочи

ТАСС, 28 октября. В Сочи 16-18 декабря 2021 состоится Пятая ежегодная Программа "Развитие регионов. Лучшее для России" (16+), направленная на выявление и объединение наиболее эффективных практик и проектов, способствующих развитию экономики страны, и координацию усилий для создания плодотворного сотрудничества бизнеса, общества и власти.

В рамках Программы 17 декабря пройдет экономический форум, который объединит органы власти, крупнейшие международные и российские компании, некоммерческие организации и другие сообщества, чьи проекты направлены на благо России. На обсуждение будут вынесены уникальные кейсы от представителей российских и международных компаний. Среди основных тематических секций Форума: социально-экономическое развитие в региональной перспективе, современные управленческие технологии и инновационный менеджмент, повышение качества жизни населения регионов как вклад в долгосрочное развитие региона.

Вечер пройдет в формате торжественной Церемонии награждения Лауреатов Программы "Развитие регионов. Лучшее для России-2021" и гала-ужина. В рамках Программы участники будут награждены в 24 категориях: от IT и цифровых технологий до проектов в области социально-устойчивого развития, от ритейла до телекоммуникационных технологий.

"Компании в регионах развиваются стремительными темпами - с каждым годом их становится больше, в связи с чем проекты и инициативы масштабируются по количественным и качественным показателям. Благодаря нашему мероприятию участники смогут объединиться для выстраивания эффективного вектора сотрудничества", - поделилась планами мероприятия Директор Программы Елена Хомутова.

В числе Лауреатов Программы прошлых лет: ПАО "ГМК "Норильский никель", ПАО Сбербанк, АО "СУЭК", ПАО "Газпром" и Коммуникационное агентство АГТ, АО "Расчетные решения", ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", Торговая сеть "Пятерочка", Лаборатория "Гемотест", ОАО АК "Уральские авиалинии", Dell Technologies, ООО "Леруа Мерлен Восток", ПАО "Мечел".

В состав Экспертного Совета Программы "Развитие регионов. Лучшее для России" входят представители бизнеса и органов власти, в числе которых главы, заместители и министры следующих регионов: Республики Татарстан, Забайкальского края, Республики Северная Осетия-Алания, Смоленской области, Ростовской области, Республики Марий Эл, Республики Адыгея, Новгородская область, Республики Карелия.

Подробная информация - на официальном сайте.

Возрастная категория 16+