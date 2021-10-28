Третий производственный бизнес-акселератор "Прорыв" из Свердловской области подвел итоги

ТАСС, 28 октября. Третий поток производственного бизнес-акселератора "Прорыв" из Свердловской области подвел итоги. В потоке начало обучение 71 производственное предприятие, до финала дошли 54 из них, сообщили в четверг в министерстве инвестиций и развития Свердловской области.

"По итогам шести недель интенсивного обучения почти половина участников зафиксировала рост выручки от 10% до 60%, у ряда компаний отмечен рост и на 100%. Оборот в среднем вырос на 13,2%", - сказано в сообщении.

В центре напомнили, что образовательная программа реализуется Екатеринбургским центром развития предпринимательства (ЕЦРП) и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) под эгидой министерства инвестиций и развития Свердловской области и Администрации Екатеринбурга.

"В августе 2020 года проект производственного акселератора "Прорыв" вошел в ТОП-100 рейтинга лучших идей для обеспечения устойчивого развития страны, который проводился АСИ, а в 2021 году получил аккредитацию Министерства экономического развития РФ и вошел в Перечень обучающих программ для организации проведения программ обучения субъектов малого и среднего предпринимательства", - добавили в министерстве.

"Главной особенностью нашей программы является ориентация на оперативное внедрение современных инструментов работы. Учебные блоки охватывают все стадии бизнеса - от производства до выстраивания продаж. Как и в предыдущие разы, это дало быстрый и видимый результат", - приводятся в сообщении слова директора Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрия Постникова.

Программа реализуется на условиях господдержки и является бесплатной для предпринимателей Свердловской области.

"Уже известно, что четвертый бизнес-акселератор "Прорыв" состоится в феврале 2022 года. Запись на участие в нем начнется в ближайшее время", - сказано в сообщении.