Пермский край представил инвесторам 150 проектов в различных отраслях на роуд-шоу в Москве

ТАСС, 28 октября. Пермский край представил инвесторам 150 предложений с проектами от 2,5 млн до нескольких млрд рублей, которые возможно реализовать в сфере ЖКХ, промышленности и торговли, спорта, туризма, образования, медицины, строительства, сельского хозяйства и других отраслях. Свои предложения регион показал участникам роуд-шоу в Москве, сообщает в четверг пресс-служба правительства Пермского края.

"Краевое правительство ставит перед собой задачу в ближайшие годы выйти на уровень внутреннего регионального продукта, превышающего 2 трлн рублей. Сейчас он составляет порядка 1,5 трлн рублей. Такие мероприятия, как роуд-шоу - это шанс раскрыть регион для инвесторов, чтобы они захотели приехать к нам и создать новые производства или инфраструктуру. Это сделает экономику края более привлекательной и сильной, а также повысит комфорт и качество жизни для пермяков", - приводит пресс-служба слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Участниками роуд-шоу в Москве стали представители более 100 крупных несырьевых компаний страны, входящих в общероссийскую общественную организацию "Деловая Россия". Организаторами роуд-шоу региона выступает Агентство инвестиционного развития Прикамья.