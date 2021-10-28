МТС и Ericsson будут строить выделенные 5G-ready сети для российской промышленности

ТАСС, 28 октября. Российская компания МТС и шведская Ericsson подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в создании для промышленных предприятий России выделенных технологических 5G-ready сетей (Dedicated networks), которые будут являться инфраструктурной основой для модернизации производств, говорится в сообщении МТС.

Выделенная технологическая беспроводная сеть предназначена для цифровизации и автоматизации критически важных производственных и технологических процессов, интегрирует различные беспроводные датчики и устройства, исполнительные механизмы с IT-инфраструктурой предприятия в единую закрытую экосистему с повышенными требованиями к информационной безопасности и отказоустойчивости. Такая сеть кроме функций голосовой и видеосвязи позволяет подключать станки без проводов, удаленно управлять оборудованием и транспортом, вести мониторинг работы предприятия вплоть до организации безлюдных производств.

По данным МТС и Ericsson, в России сформировался высокий спрос на выделенные технологические сети со стороны различных отраслей и, в частности, добывающего и энергетического секторов. Цель стратегического партнерства МТС и Ericsson - совместное развитие Индустрии 4.0 на базе инфраструктуры передовых технологических сетей LTE/5G.

МТС сообщает, что с 2019 года МТС в сотрудничестве с Ericsson реализовала в этой сфере более 15 пилотных проектов и подписала контракты на строительство в России коммерческих выделенных технологических LTE/5G-ready сетей для таких предприятий как СИБУР, ЕВРАЗ и "Северсталь". В сентябре этого года МТС и Ericsson построили для компании "Полиметалл" на золоторудном месторождении в Республике Саха (Якутия) первую в России коммерческую выделенную сеть.

"Теперь мы намерены тиражировать накопленный в течение более двух лет опыт создания выделенных технологических сетей. Для российских предприятий, проводящих модернизацию, выделенные сети являются важной инфраструктурной средой для цифровизации и автоматизации ключевых производственных процессов. Сейчас наша задача заключается в том, чтобы предоставить каждому заказчику комплексные, полностью готовые к эксплуатации решения под различные технологические задачи в наиболее востребованных отраслях - горнорудной, металлургической, ТЭК, нефтехимии, энергетике, машиностроении, транспортной логистике", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу МТС Инессы Галактионовой.

"Мы рады возможности внести весомый вклад в формирование Индустрии 4.0 и укрепление технологического лидерства предприятий в России. Технологии выделенных сетей позволяют оптимизировать организацию производственных процессов, повышают безопасность работы людей и способствуют улучшению экологичности производства. Судя по имеющимся запросам со стороны российских компаний, выделенные технологические сети уже сегодня готовы развертывать и активно эксплуатировать предприятия добывающего и энергетического секторов, а в ближайшей перспективе возможен рост спроса со стороны других отраслей", - цитируется в сообщении президент Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии Себастиан Толстой.

5G-ready оборудование Ericsson, которое используется в выделенных сетях LTE, позволяет быстро и без лишних затрат перейти на стандарт 5G.