Воронежские депутаты впервые провели заседание в заочном формате из-за пандемии

ТАСС, 28 октября. Воронежские депутаты провели первое пленарное заседание в дистанционном формате из-за действующих на территории Воронежской области коронавирусных ограничений. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Воронежской облдумы.

"Решение провести заседание с использованием системы, которая ранее никогда не применялась, было принято в связи с тем, что целый блок законопроектов требует безотлагательного рассмотрения, несмотря на жесткие ограничения по коронавирусу, введенные сегодня в регионе", - приводит пресс-служба слова председателя Воронежской облдумы Владимира Нетесова.

В ходе дистанционного заседания были приняты законы, касающиеся соцподдержки многодетных семей, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Воронежской области. Также депутаты утвердили поправки, призванные усовершенствовать законодательство, касающееся сферы занятости населения.

"Кроме того, в списке одобренных депутатами законов, документ, определяющий региональные особенности «гаражной амнистии» для повышения ее эффективности в реализации прав воронежцев. Среди рассмотренных парламентариями вопросов и законопроекты, касающиеся актуальной федеральной повестки", - добавил Нетесов, слова которого приводит пресс-служба.