Выставка об инвестиционном потенциале Дальнего Востока и Арктики открылась на "Экспо-2020"

ТАСС, 29 октября. Мультимедийная экспозиция Дальнего Востока и Арктики открылась на всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае, на ней можно узнать об инвестиционном потенциале регионов и мерах господдержки для инвесторов и жителей, сообщила в четверг пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"В рамках Всемирной универсальной выставки "Экспо-2020", которая проходит в Дубае с октября 2021 года по март 2022 года, дан старт работы выставочного пространства единого института развития - Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Минвостокразвития России. На центральном стенде российского павильона разместилась современная мультимедийная экспозиция, посвященная инвестиционному потенциалу регионов Дальнего Востока и Арктики, а также актуальным мерам государственной поддержки инвесторов и населения. Также запланирована серия деловых мероприятий с потенциальными международными инвесторами", - говорится в сообщении.

В течение месяца в конференц-зале павильона России посетители выставки увидят восемь отраслевых роуд-шоу и презентации ключевых инвестиционных проектов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ, планируются к подписанию несколько инвестиционных соглашений. С 14 по 18 ноября в рамках деловой программы Корпорации и Минвостокразвития РФ запланированы девять отраслевых презентаций, в том числе о создании инновационного научно-технологического центра на острове Русский.

"Дальний Восток и Арктика - стратегически важные регионы не только на уровне России, но и в мировой повестке. В течение месяца в павильоне России мы подробно расскажем потенциальным международным инвесторам об уникальных преференциальных режимах, действующих в макрорегионах, предоставляемых льготах, крупнейших проектах, планируемых и уже реализуемых в различных отраслях, проектах, требующих инвестиций, инвестиционных идеях и других инструментах развития. Пространство Дальнего Востока и Арктики станет центром притяжения в павильоне России", - отметил заместитель генерального директора по инвестициям КРДВ Роман Чичканов.

Также будут обсуждаться Северный морской путь и перспективы развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока России и Арктики. Будут представлены презентации об авиадоступности Дальнего Востока России и Арктики, о потенциале туристической отрасли, перспективных горнорудных проектах, агропромышленном комплексе, возможностях водородной энергетики и проектах распределенной генерации для обеспечения энергоснабжения удаленных территорий Дальнего Востока и Арктики. Центральное место в деловой программе Корпорации займет сессия ключевых проектов, на которой будут представлены знаковые проекты, истории успеха и новые инициативы.

По мнению экспертов, опрошенных ТАСС, на Дальнем Востоке создана система механизмов государственной поддержки инвестиционных проектов в перспективных отраслях, которые могут заинтересовать в том числе и иностранных инвесторов. Речь идет как о преференциальных режимах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, которые уже позволили запустить на Дальнем Востоке более 2600 новых проектов в различных отраслях, так и о новых мерах господдержки.

Так, в частности, во Владивостоке на острове Русский создан Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ), который призван стать ядром инфраструктуры для привлечения в перспективные проекты венчурного финансирования - в том числе, с участием зарубежных инвесторов.

На Восточном экономическом форуме, прошедшем в сентябре во Владивостоке, подписаны новые соглашения о реализации крупных проектов по созданию туристической инфраструктуры - в том числе, при участии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. "Красивая природа - главный фактор туристической привлекательности регионов Дальнего Востока и Арктики. Здесь находятся 8 из 11 российских природных объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - отмечают в своем отчете "Туристическая привлекательность Дальнего Востока и Арктики" эксперты компании KPMG.

При поддержке Правительства реализуется ряд проектов по созданию на базе Северного морского пути нового глобального транспортного коридора, опорными пунктами которого могут стать дальневосточные порты. Планируется запуск регулярных перевозок и круглогодичной навигации в высоких широтах.

Началось создание нескольких водородных кластеров - в том числе, на Дальнем Востоке. В частности, крупный проект планируется реализовать на Сахалине. Сахалин может стать флагманом развития этой новой отрасли в России - особенно с учетом географической близости острова к странам АТР.

О выставке

"Экспо-2020" в Дубае проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года под девизом "Соединяя умы, создавая будущее". Участники из более чем 190 стран, включая Россию, представят на ней передовые технологии машинного обучения, искусственного интеллекта и аналитики данных, а также свои новейшие технологические разработки в самых разных сферах.