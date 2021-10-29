МТС в онлайне познакомит школьников страны с разными творческими профессиями

ТАСС, 29 октября. К осенним каникулам МТС подготовила свыше 200 творческих мастер-классов на онлайн-платформе флагманской благотворительной программы "Поколение М". На сайте (6+) ребятам предлагается пройти бесплатные обучающие курсы по различным направлениям творчества от изобразительного искусства, вокала, актерского мастерства до блогинга, диджеинга, фотографии и тележурналистики от российских звезд, известных дизайнеров, творческих студий, главных вузов и музеев страны (Полины Гагариной, Игоря Гуляева, создателей "Фиксиков", сотрудников Третьяковской галереи, педагогов ГИТИСа и других). В них мастера не только делятся фундаментальными знаниями об искусстве, но и личным творческим опытом.

По некоторым программам школьники всей страны также могут поучаствовать в конкурсах, победители которых получат уникальные творческие возможности от партнеров проекта: офлайн-стажировки в крупнейших анимационных студиях, экспонирование своих работ в Третьяковской галерее, выступление на одной сцене с кумирами и так далее. Для участия нужно выполнить задание от мастеров образовательных программ (записать фрагмент выступления на видео, выполнить поделку из подручных средств, создать эскиз картины и прочие) и загрузить результат на сайт "Поколения М".

Участвуя в мастер-классах и конкурсах, ребята также помогают спасать жизни своих сверстников. Все активности на онлайн-платформе и в соцсетях "Поколения М" (загруженные работы, лайки и репосты) МТС переводит в деньги и направляет на операции тяжелобольным детям в регионах России.