Андрей Трубецкой вновь избран главой Сургутского района ХМАО

ТАСС, 30 октября. Действующий глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой вновь избран на эту должность. В пятницу депутаты думы муниципального образования единогласно поддержали действующего главу, сегодня прошла его инаугурация.

В пресс-службе отметили, что до участия в выборах конкурсная комиссия допустила двух кандидатов: директора МУП "СРЭС" (Сургутские районные электрические сети) Владислава Васькова и действующего главу Сургутского района Андрея Трубецкого. Перед голосованием каждый из них представил свое видение развития муниципалитета. В частности, Трубецкой отчитался о проделанной работе, отметив рост численности населения, плодотворную работу с инвесторами, увеличение доходов бюджета, увеличение темпов строительства жилья и соцобъектов. "Что касается планов, то это перевод всех школьников на обучение в одну смену, дальнейшее благоустройство территорий и снос аварийного жилья", - сказано в сообщении.

"Работа, работа и работа, ничего не меняется. Сегодня обычный рабочий день, как вчера и завтра. Между Днем комсомола и Хэллоуином, это будет на пользу второго срока", - пошутил Трубецкой, отвечая на вопросы журналистов. Говоря о планах, глава отметил, что главная задача - удержать и по возможности превысить планку, которую себе сами поставили. "Работать будем много и честно", - сказал он.

Поздравления от Тюменской областной думы передала заместитель председателя областного парламента Галина Резяпова. "Я слежу за вами с тех самых пор, как вы стали депутатом Сургутского района – вдумчивым, въедливым, и всегда с очень острым аналитическим умом. Но быть депутатом, пусть даже очень хорошим, и главой района – это далеко не одно и то же. Вам удалось блестяще использовать все ваши лучшие качества в управлении районом", - сказала она.

О районе

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.