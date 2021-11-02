"Ингосстрах": каждый четвертый клиент оформляет дополнительные опции по каско

ТАСС, 2 ноября. По итогам трех кварталов 2021 года среди клиентов сохраняется повышенный интерес к дополнительным сервисам по каско. Как минимум одну платную услугу дополнительно оформили 26% клиентов "Ингосстраха". При этом чаще дополнительные сервисы оформляются в мобильном приложении IngoMobile (4+) - в 69,3% онлайн-договоров были включены дополнительные опции.

Самым популярным сервисом, которые клиенты оформляли чаще всего в дополнение к полисам каско, стала опция "Гарантия мобильности" - 11,8 % клиентов компании приобрели этот сервис, а в Москве доля таких клиентов доходит до почти 17%. В мобильном приложении IngoMobile опцию оформили 65,1% клиентов. Эта услуга предоставляет клиентам возможность при наступлении страхового случая и в условиях отсутствия автомобиля (отправлен на ремонт по страховому случаю) минимизировать свои расходы на транспорт. При ДТП клиенту будет предоставляться возможность стразу воспользоваться такси, а после признания случая страховым пользоваться услугами такси или каршеринга.

В регионах самым популярным дополнительным сервисом для клиентов является "Постоянная страховая сумма", обеспечивающая гарантию сохранения заявленной стоимости ТС при выплате по угону и полной гибели ТС (без учета амортизации/износа). Этот сервис приобрели в регионах более 8,5% клиентов.

Опцию "Техническая помощь на дороге", которая предполагает оказание помощи при поломке транспортного средства и мелкий ремонт на дороге, а также эвакуацию сломавшегося автомобиля в ближайший сервис, приобрели почти 5,5% клиентов. В Москве услугу приобрели более 8,4% клиентов.

Сервис "Выезд аварийного комиссара", гарантирующий оперативное прибытие эксперта на место ДТП и оказание технической помощи на дороге, актуален для почти 4,3% клиентов "Ингосстраха".

Данные показали, что женщины приобретают дополнительные сервисы немногим чаще, чем мужчины. В 28% договоров, где страхователем выступают женщины, была куплена как минимум одна платная услуга. У мужчин этот показатель равняется 25%. Значимой разницы в предпочтении платных услуг нет и среди разных возрастных групп - набор самых популярных опций для всех возрастов оказался одинаковым. Молодые люди до 30 лет приобретают платные услуги незначительно реже, чем старшее поколение - 23,1% против 26,1%.

Кроме этого, клиенты компании активно пользуются опциями "Одна/две детали без справок", а также услугой эвакуации автомобиля. Воспользоваться ими можно бесплатно один раз по каждому случаю. Также популярностью пользуется дополнительный сервис "Телематика", который позволяет сэкономить до 30% по риску "Ущерб" при продлении договора.

"Ингосстрах" продолжает сохранять лидерские позиции в сегменте автокаско благодаря широкому портфелю услуг по данному направлению - каждый автолюбитель найдет у нас то, что подойдет ему лучше всего. Мы фиксируем высокий интерес к дополнительным опциям по каско вне зависимости от пола и возраста. Наши клиенты ценят ответственный подход компании к созданию продуктов и сервисов под наиболее актуальные потребности, а мы, свою очередь, готовы поддержать своих страхователей в любой ситуации", - комментирует заместитель директора департамента поддержки розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Игорь Александров.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.