Состоялся "Фестиваль-карнавал" посвящённый 100-летию со дня рождения Ю. В. Никулина

ТАСС, 2 ноября. С 26 по 28 октября 2021 года в Оздоровительном комплексе "Снегири" (Управления Делами Президента Российской Федерации) прошёл "Фестиваль-карнавал" (0+) посвящённый 100-летию со дня рождения Ю.В. Никулина, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей социальных учреждений города Москвы: ГБУ ЦССВ "Радуга", ГБУ ЦССВ "Возрождение", ГБУ ЦССВ Школа циркового искусства имени Ю. В. Никулина, ГБУ ЦССВ "Берег надежды", ГБУ ЦССВ "Каховские ромашки", ГБУ ЦССВ "Алые паруса".

Первый день фестиваля (26 октября)

Открыл "Фестиваль-карнавал" вступительной речью Президент фонда "Цирк и милосердие" и Генеральный директор цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин, он поздравил всех участников с открытием фестиваля и дал старт праздничной программе.

Первыми выступили воспитанники Центров содействия семейного воспитания, они прочитали стихотворение, посвящённое Юрию Владимировичу Никулину - "Великий клоун", затем показали цирковые номера.

Артисты театра клоунады показали спектакль в стилистике комедии "Петрушка", потом ребята смогли сфотографироваться с артистами на фоне декораций спектакля.

В зале спортивного комплекса состоялась интерактивно-цирковая программа "Лисапед шоу" с участием зрителей, выступили воспитанники центров семейного воспитания.

Вечером, после просмотра фильма о жизни и творчестве великого артиста Ю.В. Никулина, в развлекательном центре комплекса началась праздничная дискотека с диджеем и ведущим, который провел веселые конкурсы для детей. Ярким завершением первого дня фестиваля, стало бумажно-световое шоу и салюты бумажного серпантина.

Второй день фестиваля (27 октября)

Второй день фестиваля начался со встречи с заслуженным артистом России, актером театра и кино Александром Олешко. Беседа прошла в формате "100 вопросов взрослому", где ребята смогли задать вопросы Александру о его творчестве, а также вспомнили знаменитые кино-картины с участием Юрия Владимировича Никулина.

В фойе зала была представлена фото выставка, посвящённая Юрию Владимировичу Никулину.

На улице, на игровой площадке был создан парк развлечений и зон интерактивных игр, звучала весёлая музыка. Ведущие приглашали детей принять участие в развлекательных мероприятиях. Артисты-аниматоры помогали преодолевать испытания.

Днём, в концертном зале состоялся праздничный "Гала-концерт", посвященный 100-летию Ю.В. Никулина, ведущий концерта - Александр Олешко.

В программе приняли участие артисты цирка Никулина на Цветном бульваре:

Клоун, жонглёр - Эркин Саралаев;

Дрессированные собаки - Диана Рубцова;

Силовой жонглёр -Александр Халилов;

Эквилибр - воспитанница Школы циркового искусства имени Ю. В. Никулина, начинающая свой творческий путь - Алиса Удалова;

Пара - Роман Хаперский и Алеся Лаверычева;

Номер с попугаями - Вениамин Игумнов;

Трансформация - Максим и Екатерина Рубцовы.

В финале концерта прозвучала песня "ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК"

Вечером, в ресторане состоялся праздничный ужин и дискотека. Кульминацией вечера стал Праздничный торт весом 45кг. - это подарок детям, от артистов Цирка Никулина на Цветном бульваре.

Третий день фестиваля (28 октября)

Третий день начался с экскурсии по территории дома отдыха и усадьбам, прошли весёлые игры в бассейне Оздоровительного комплекса.

В финале Фестиваля-карнавала всем участникам преподнесли памятные подарки!

На протяжении всего фестиваля, в зале ресторана, во время завтрака, обеда и ужина была создана атмосфера праздника Цирка и веселья: на больших экранах транслировались фильмы с участием Юрия Владимировича Никулина, цирковые выступления, хроники из фото-архива Ю.В. Никулина, фильмы о жизни и творчестве великого артиста. Всех гостей и участников фестиваля встречали весёлые клоуны и клоунессы.

"Всё, что планировалось, реализовалось. И бассейн для детей, и подвижные игры, и конкурсы, большая анимационная программа, памятные подарки, мастер-классы от ведущих артистов цирка Никулина на Цветном бульваре. Состоялась встреча с заслуженным артистом России Александром Олешко, дети смогли задать все интересующие их вопросы и получить ответы. И, конечно, гала-представление фестиваля-карнавала с участием артистов цирка Юрия Никулина. Ребята посетили выставку к 100-летию Юрия Владимировича. Море эмоций, впечатлений, радости!" - рассказала Директор Благотворительного фонда Ю.В. Никулина "ЦИРК И МИЛОСЕРДИЕ" Ирина Ивановна Зайцева.

Адрес проведения фестиваля: 143591, Московская обл., Истринский район, с. Рождествено, ул. Южная д. 20. ОК "Снегири"

Информация о мероприятии размещена на сайте благотворительного фонда Ю. В. Никулина "Цирк и милосердие" https://fond-nikulin.ru

ТАСС – информационный партнер серии мероприятий к столетию со дня рождения Юрия Никулина.