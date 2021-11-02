В Пятигорске состоялся III Международный театрально-музыкальный фестиваль "Эолова арфа"

​​​​​ТАСС, 2 ноября. Международный театрально-музыкальный фестиваль "Эолова арфа" (16+) собрал молодых вокалистов - артистов музыкальных театров и филармоний, студентов профильных учебных заведений России и других стран. Фестиваль проходил 26-30 октября в Пятигорске, историческое наследие которого определяет неразрывная связь с лучшими традициями в сфере отечественного, мирового, сценического и музыкального искусства.

В жюри фестиваля работали ведущие мастера музыкального театра, музыковеды, критики, педагоги, представители менеджмента в сфере культуры и искусства. В их числе руководитель кабинета музыкальных театров Союза театральных деятелей РФ, член Союза театральных деятелей РФ Ольга Кораблина, солист Московского Академического театра оперетты, заслуженный артист РФ Петр Борисенко, режиссер, преподаватель ГИТИСа Сергей Терехов, ведущий солист оперы Чувашского государственного театра оперы и балета и Марийского академического театра оперы и балета, заслуженный артист Чувашской республики Дмитрий Семкин. Председатель жюри конкурса - солистка Государственного Академического Большого театра, народная артистка РФ Елена Зеленская.

Оргкомитет конкурса, помимо основной конкурсной программы участников, организовал и провел мастер-классы, экскурсии, показы спектаклей и музыкальной гостиной артистов Ставропольского государственного театра оперетты. После большого праздничного гала-концерта были объявлены имена победителей. В числе лучших из лучших и пятигорчане. Так, III премия в номинации "Оперетта" вручена Никите Рыкунову (г. Пятигорск), а II премия в номинации "Академический вокал" присуждена Елене Басовой.

"Мы очень дорожим названием фестиваля, потому что в этом году исполняется 190 лет нашей замечательной Эоловой арфе, которая у нас находится здесь - в городе Пятигорске. Мы два года готовились к этому фестивалю. Мы так ждали этих дней. И сегодня, когда ты видишь, что на этот праздник приехали молодые таланты, юные, красивые, и у них все впереди, не хочется с ними расставаться", - подвела итоги исполнительный директор фестиваля "Эолова арфа", художественный руководитель Ставропольского государственного театра оперетты в г. Пятигорске, Светлана Калинская.