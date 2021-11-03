Голосовой помощник Маруся от "ВКонтакте" включит "Русское Радио"

​​​​​ТАСС, 3 ноября. Включить "Русское Радио" (12+) стало еще проще. Достаточно сказать голосовому помощнику: "Маруся, включи Русское Радио".

В рамках сотрудничества с "ВКонтакте", Маруся автоматически будет включать "Русское Радио" для новых пользователей, которые запускают радио в первый раз.

"Существенная часть аудитории "Русского Радио" слушает его через цифровые платформы. Мы очень рады, что миллионы пользователей платформы Маруся получат такую возможность с помощью голосовой команды", - прокомментировал управляющий директор АО "Русская Медиагруппа" Дмитрий Медников.

Миллионы слушателей, сотни концертов, открытие новых имен и лучшая отечественная музыка. За годы своего существования "Русское Радио" стало одной из крупнейших радиосетей в мире.

Голосовой помощник Маруся от "ВКонтакте" доступен в отдельном приложении для Android и iOS, в социальной сети "ВКонтакте", умной колонке Капсула и Капсула Мини, в приложении Почта Mail.ru, браузере Atom и в устройствах партнеров.

"Русское Радио" - крупнейшая радиосеть в мире, в состав которой входят более 3150 городов. Ежемесячный охват "Русского Радио" составляет 23,7 млн человек. "Русское Радио" наряду с радиостанциями Хит FM, Радио MAXIMUM, DFM и Радио Monte Carlo, а также телеканалом RU.TV входит в состав холдинга "Русская Медиагруппа".