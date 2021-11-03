Дискуссия "Russia: mindful brain" с участием Владимира Познера прошла на "Экспо-2020"

ТАСС, 3 ноября. В Дубайском выставочном центре 2 ноября в рамках деловой программы Павильона России на "Экспо-2020" (12+) состоялась международная дискуссия "Russia: mindful brain" (Осознанный мозг: Горизонты понимания и границы нейротехнологий), в которой приняли участие: нейробиолог и академик РАН, профессор Константин Анохин; нейробиолог и директор Института когнитивных исследований СПбГУ, профессор Татьяна Черниговская; заведующий Лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов Кафедры физиологии человека и животных Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и профессор Александр Каплан; член-корреспондент РАН и главный научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, профессор Павел Балабан; член-корреспондент РАН и сооснователь "Московского центра исследований сознания" при Философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Вадим Васильев; нейробиолог и директор Центра нейротехнологий Колумбийского университета, профессор Рафаэль Юсте (США), нейробиолог и Директор Института исследования мозга К. и О. Фогтов в Университетской клинике Дюссельдорфа, профессор Катрин Амунтс (Германия). Модератором конференции выступил журналист и ведущий, а также биолог по образованию Владимир Познер.

Науки о мозге переживают невиданный расцвет и меняют наше представление о реальности. Можно легко поверить, что уже в ближайшем будущем нейронауки позволят радикально расширить возможности мозга. Можно ли будет создать абсолютную память, построить нейроинтерфейсы, управляемые разумом, контролировать настроение с помощью гаджетов или стать умнее в сто раз? Или технологическое воображение уводит в сторону от разрешения главной загадки - загадки человеческого сознания? Где проходит граница между научным пониманием мозга и нейротехнологиями? В рамках программы Павильона России на "Экспо-2020", посвященной человеческому мозгу, ведущие мировые исследователи мозга и философы обсудили с Владимиром Познером будущее нейронауки и значение нейротехнологий.

Открывая дискуссию, Владимир Познер подчеркнул, что человеческий мозг - это настоящее чудо и вместе с тем одно из самых поразительных и сложных явлений во Вселенной. Татьяна Черниговская сумела эффектно задать тон беседе, выразив надежду, что наука начнет смотреть на мозг в ближайшем времени менее механистически. Катрин Амунтс напомнила собравшимся гостям и экспертам про прогресс машинного обучения и пока несравнимую сложность естественных и искусственных нейросетей. Рафаэль Юсте отметил, что человечеству давно пора задуматься о введении нейроправ. И в свете новых технологий все должны быть законодательно защищены от вторжении в собственное сознание и его использование в сомнительных целях. Александр Каплан обратил внимание на перепроизводство информации и радикальный рост мощности обрабатывающих устройств, что является, по его мнению, главной приметой современности, а объединение усилий человесечского мозга и возможностей компьютеров - техническая и жизненная неизбежность и одна из самых интеерсных задач человечества. Павел Балабан рассказал про прогресс изучения механизмов памяти. Константин Анохин посвятил свое выступление вопроса исследования сознания. Не интересуясь природой сознания, не имеет смысла изучать мозг. И понимание мозга на новом уровне потребует научной революции, которая, по мнению Анохина, вполне реальна.

Прогресс науки и прогресс технологий трудно отделить друг от друга. Участники дискуссии неоднократно переходили от обсуждения возможностей нейронаук и нейротехнологий к философским вопросам - насколько мы боимся или ждем тех или иных достижений ученых и инженеров. Что должно быть сделано? А с чем еще можно подождать? Но все эксперты пришли единогласно к той мысли, которая и лежит в основе экспозиции Павильона России: нет ничего интереснее и важнее исследований мозга, и любой прогресс в этом может быть достигнут только совместными интернациональными усилиями.

Продюсер мероприятия - Simpateka Entertainment Group.

Партнерами Павильона России являются: титульный партнер "Сбер", генеральный партнер "Металлоинвест", партнер культурной программы благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", официальные партнеры "Ростех", "Росатом" и "Экспо-2030 Москва", партнеры - "Почта России", "Аэрофлот".

Всего за время проведения "Экспо-2020" в рамках участия России пройдет более 60 деловых и культурных мероприятий.

Справка:

Выставка "ЭКСПО-2020" пройдет в Дубае (ОАЭ) в период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года и станет одной из самых больших в истории. Тема Всемирной выставки - "Соединяя умы, создаем будущее" (Connecting Minds, Creating the Future). Павильон России станет одним из самых больших на территории выставочного комплекса. Его главная тема - "Творческий разум: определяя будущее" (Creative Mind: Driving the Future), а его архитектурный образ воплощает именно идею постоянного движения как залога успешного развития. Организатор участия России в "Экспо-2020" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор участия - АНО "Национальный Выставочный Оператор".