В Воронежской области с 2022 года начнется обширная реконструкция школ за счет бюджета РФ

ТАСС, 6 ноября. В Воронежской области с 2022 года начнется обширная реконструкция школ за счет федерального бюджета, на территории региона капитального ремонта требуют 68 школ. Об этом сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов во время посещения воронежской гимназии имени И.С. Никитина с углубленным изучением французского языка. Поездка прошла в рамках мониторинга образовательных учреждений.

"Проведение капитального ремонта - это основное приоритетное направление. Гимназия имени И.С.Никитина включена в программу. Всего на территории Воронежской области капитального ремонта требует 68 школ, при этом 14 общеобразовательных учебных заведений уже включены в первый этап. Сейчас прорабатывается вопрос проектно-сметной документации", - приводят в пресс-службе регионального парламента слова председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

"Программа пятилетняя, поэтому все образовательные организации смогут получить то или иное финансирование для приведения зданий к нормативному состоянию", - напомнили в пресс-службе.

"У нас есть региональная программа капитального ремонта, в рамках которой ежегодно выделяются средства более 3 млрд рублей на все объекты, в том числе спорта, культуры, здравоохранения, образования, соцзащиты. Эта сумма будет наращиваться, и мы понимаем, что благодаря всем источникам финансирования будем максимально приводить в порядок все здания и сооружения социальной сферы к нормативному состоянию", - подчеркнул в ходе посещения гимназии зампред облправительства Олег Мосолов.