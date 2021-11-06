Алексей Островский провел совещание по реализации проекта "Дистанционный помощник врача"

ТАСС, 6 ноября. Губернатор Смоленской области Алексей Островский в режиме видеоконференцсвязи провел рабочее совещание по реализации регионального проекта "Дистанционный помощник врача" и обсудил проблемы амбулаторно-поликлинической службы в условиях пандемии. В совещании участвовали представители органов исполнительной власти региона, средних специальных учебных заведений и медицинских учреждений, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"С ростом заболеваемости система здравоохранения области сталкивается с беспрецедентными вызовами и работает на пределе своих возможностей. В этот крайне напряженный период значительную нагрузку испытывает первичное звено здравоохранения, где в настоящее время амбулаторное лечение получают почти 12 тыс. смолян. Именно участковая служба первой сталкивается с заболевшими, обеспечивает первичное обследование, диагностику и наблюдение пациентов", - сказал губернатор, добавив, что профильный департамент уже докладывал ему о внедрении в регионе формы дистанционного контроля состояния пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией в амбулаторных условиях, запуске проекта "Дистанционный помощник врача".

Дистанционный контроль состояния пациентов

В рамках работы по перераспределению потоков пациентов и сокращении времени ожидания в медицинских учреждениях региона на базе Консультативно-диагностической поликлиники №1 был создан амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, сказано в сообщении пресс-службы. В частности, здесь предусмотрено проведение компьютерной томографии исследования органов грудной клетки, разделение потоков пациентов через организацию отдельных входов для них, проведение консультаций врачами-инфекционистами. В центре ежедневно оказывается консультативная помощь более 40 пациентам.

Пилотный проект "Дистанционный помощник врача"

Для содействия медицинскому персоналу региона в 2020 году областным департаментом по здравоохранению был разработан пилотный проект "Дистанционный помощник врача". Основной акцент сделан на проведение динамической оценки состояния пациентов: выявлении потенциальных заболевших, контроле температуры тела посетителей на входе, помощи при оформлении медицинской документации и др.

Для участия в проекте привлекаются студенты медицинских колледжей. Они используют в работе опросный чек-лист и речевой модуль для общения с пациентами по телефону. Деятельность студентов в поликлиниках и лабораториях осуществляется в рамках практической подготовки прохождения производственной практики по профилю их специальности. Каждый обучающийся закреплен за участковым врачом-терапевтом и ежедневно получает списки пациентов для осуществления диcтанционного контроля.

По словам директора Смоленского базового медицинского колледжа им. К.С. Константиновой Елены Ястребовой, студенты вносят вклад в оказание медицинской помощи населению региона в сложной эпидситуации и имеют возможность овладеть основными видами деятельности, необходимыми для их будущей специальности, приобрести умения и практический опыт для формирования общих и профессиональных компетенций.

За весь период участия в программе "Дистанционный помощник врача" было задействовано 492 студента медицинских колледжей и техникума. В настоящее время в проекте участвуют 105 студентов: 26 обучающихся Смоленского базового медицинского колледжа имени К.С. Константиновой, 59 – Вяземского медицинского колледжа имени Е.О. Мухиной, а также 20 – Рославльского медицинского техникума.

Главный врач поликлиники №6 города Смоленска Галина Иванова рассказала об оказанной студентами помощи в рамках проекта "Дистанционный помощник врача". "Только в этом году в поликлинику №6 города Смоленска было направлено 34 студента Смоленского базового медицинского колледжа. Атмосфера, в которую погружен сегодняшний студент, формирует правильное отношение к профессии и обеспечивает нужным опытом, который невозможно получить из учебника", - сказала она. Главврач считает проект "Дистанционный помощник врача" очень своевременным, поскольку выигрывают все: пациенты, которые понимают, что о них заботятся, медики, получившие настоящего помощника, представители образовательного блока, получившие возможность обеспечить обучающихся не только теоретическими, но и практическими знаниями.

Ограничения в регионе

Власти Смоленской области продлили режим нерабочих дней, введенный в регионе с 28 октября, до 10 ноября включительно, с сохранением заработной платы. Соответствующий указ губернатора Алексея Островского был опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

На период по 10 ноября в регионе приостанавливается доступ жителей в заведения общественного питания, за исключением обслуживания навынос и в гостиницах, в объекты розничной торговли, салоны красоты, кинотеатры, музеи, дворцы культуры, массажные, косметические и SPA-салоны, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, места проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий. Ограничения не распространяются на работу аптек, салонов сотовой связи и организаций с доставкой.

Ранее власти ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за перегрузки системы здравоохранения. На этот период в регионе были введены каникулы для школьников и студентов, приостановлен доступ жителей к предприятиям сферы обслуживания, в том числе салонам красоты и фитнес-центрам, а также учреждениям культуры. В гостиницах разрешается работа заведений общепита для обслуживания проживающих в них граждан при наличии у работников необходимых документов и при условии тестирования сотрудников на коронавирус раз в три дня. Введена обязательная самоизоляция для непривитых граждан старше 60 лет. Продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте.