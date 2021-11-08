Металлоинвест объявляет о досрочном рефинансировании долга

ТАСС, 8 ноября. Металлоинвест ("Компания"), один из ведущих производителей и поставщиков железной руды и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, объявляет о досрочном рефинансировании части кредитного портфеля за счет размещения Еврооблигаций сроком на семь лет и реализации тендера по выкупу Еврооблигаций, погашение которых ожидалось в 2024 году.

22 октября 2021 году компания разместила новый выпуск Еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму $650 млн и процентной ставкой 3,375% годовых, что является рекордно низким уровнем купона по Еврооблигациям Металлоинвеста за более чем 10-ти летнюю историю присутствия на публичных рынках капитала. Новому выпуску присвоены кредитные рейтинги инвестиционного уровня от международных агентств S&P (BBB-) и Fitch (BBB-).

Результатом высокого интереса инвесторов к новому выпуску стал объем подписки, превысивший $1,5 млрд в процессе формирования книги заявок, что позволило снизить итоговую ставку купона на 25 базисных пунктов относительно первоначальной индикации на уровне 3,625%. Бумаги приобретены инвесторами из Великобритании (30%), Европы (25%), России (18%), стран Азии (14%) и Северной и Южной Америки (13%). Около 54% выпуска было приобретено компаниями по управлению активами и фондами, 39% - банками и клиентами private banking, остальные - суверенными фондами.

Средства от размещения нового выпуска были направлены на расчеты по выкупу Еврооблигаций компании, находившихся в обращении, номинальной стоимостью $800 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4,85% годовых. Расчеты по тендеру завершены 5 ноября 2021 года.

Заместитель генерального директора по финансам и экономике компании Алексей Воронов прокомментировал: "Мы рады сообщить о завершении всех этапов сделки по досрочному рефинансированию части кредитного портфеля компании.

Новый 7-летний выпуск Еврооблигаций на сумму $650 млн прошел не только по рекордно низкой для нас ставке купона - 3,375% годовых, но и зафиксировал наиболее узкий спред к суверенной кривой - около 90 базисных пунктов, что стало возможным в том числе за счет достигнутого в этом году инвестиционного рейтинга от всех трех международных агентств.

Вместе с полным выкупом Еврооблигаций-2024 номинальной стоимостью $800 млн компания снизила размер общего долга на $150 млн, улучшила параметры кредитного портфеля и привела ковенантный пакет по новому выпуску в соответствие с рыночными практиками для компаний с инвестиционным уровнем кредитного рейтинга".

Глобальными координаторами и букраннерами выступили J.P. Morgan, Sber CIB и Société Générale CIB, а ведущими организаторами и букраннерами размещения стали Gazprombank, UBS Investment Bank, Deutsche Bank, UniCredit Bank, IMI - Intesa Sanpaolo и VTB Capital.

Металлоинвест - одна из ведущих горно-металлургических компаний. Компания является одним из крупнейших в мире производителем и поставщиком товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ).