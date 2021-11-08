Компания "Михайлов и Партнёры" стала коммуникационным партнёром CGI RUSSIA

ТАСС, 8 ноября. "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации", крупнейшая коммуникационная компания России по версии рейтинга НР2К, объявляет о заключении партнерского соглашения с российским отделением Глобальной климатической инициативы (CGI Russia), основанной при поддержке Всемирного экономического форума. В рамках соглашения о сотрудничестве "Михайлов и Партнёры" будет оказывать содействие в продвижении проектов и инициатив CGI Russia, связанных с климатической повесткой, в российском публичном пространстве.

CGI Russia - российское отделение Глобальной климатической инициативы, созданной при поддержке World Economic Forum (WEF) - Climate Governance Initiative (CGI). Главной задачей организации в России является повышение экспертизы членов советов директоров российских компаний в области климатического управления. С этой целью CGI Russia организует регулярные тематические и отраслевые конференции, где обсуждаются риски и возможности низкоуглеродной экономики, происходит обмен экспертизой и практическим опытом внедрения климатической повестки в корпоративное управление.

Учредитель и председатель управляющего совета CGI Russia Ольга Паско сообщила: "Вопросы климатического управления становятся неотъемлемой частью стратегии бизнеса, и чтобы российские компании оставались конкурентоспособными на международной и российской арене, совету директоров крайне важно получать самую актуальную информацию по всем аспектам перехода к низкоуглеродной экономике и климатической трансформации. В этом заключается наша миссия в России и мы очень рады, что с помощью коммуникационной поддержки "Михайлов и Партнёры" мы можем доносить эту информацию до большего числа членов совета директоров и подчеркивать важность климатической повестки для всех участников экосистемы".

Вице-президент Группы компаний "Михайлов и Партнёры" Алексей Рябинкин поделился: "Среди наших клиентов ведущие российские промышленные, энергетические, транспортные компании, финансовые организации. Мы видим, насколько важны вопросы устойчивого развития, перехода к низкоуглеродной экономике для российского бизнеса и общества. Поэтому мы очень ценим возможность оказать CGI Russia поддержку в деятельности, направленной на содействие климатической трансформации с учётом глобальной повестки".

О компании "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации"

Основанная в 1993 году, сейчас "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации" - ведущая консалтинговая компания в сфере стратегических, интегрированных и цифровых коммуникаций.

C 2009 года "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации" - стратегический партнер в России и СНГ международной компании Burson Cohn & Wolfe.

Среди клиентов "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации" - крупнейшие российские и международные компании, а также государственные институты.

"Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации" занимает лидирующие позиции в области коммуникационного консалтинга в Центральной и Восточной Европе согласно международному рейтингу PRovoke и возглавляет Национальный рейтинг коммуникационных компаний.

CGI Russia - одно из пятнадцати локальных отделений Глобальной климатической инициативы (Climate Governance Initiative), основанной в мае 2020 года в коллаборации с ВЭФ. CGI Russia является платформой для членов советов директоров и руководителей компаний, созданной с целью обмена экспертизой и практическим опытом в области климатической трансформации и согласования глобальной климатической повестки с особенностями российской экономики.