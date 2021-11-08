В России отметят День экономиста 11 ноября

ТАСС, 8 октября. 11 ноября экономисты России отмечают профессиональный праздник - День экономиста. Его кульминацией по традиции станет Всероссийское экономическое Собрание (0+), организованное Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов.

В этом году Собрание посвящено не только профессиональному празднику День экономиста, который был учрежден решением Правительства России в дату основания Вольного экономического общества России. Еще один значимый повод - юбилей Международного Союза экономистов.

Союз в течение 30 лет объединяет экономистов, учёных и практиков, государственных и общественных деятелей, национальные и региональные союзы и ассоциации экономистов из 48 стран мира. Союз отмечен Генеральным Консультативным статусом Экономического и Социального Совета ООН. Всего 142 общественные организации в мире удостоены этой чести.

Тема Собрания в этом году: "Вызовы будущего: человек и общество - к устойчивому социально-экономическому развитию".

Трансляция мероприятия состоится из Каминного зала "Дома экономиста" на Тверской - штаб-квартиры организаторов. Благодаря видеомостам, соединяющим Москву с регионами страны, к работе Собрания подключатся около 5 тыс. специалистов и экспертов из 73 субъектов РФ и из-за рубежа.

Среди них - руководители Организации Объединенных Наций, ведущие ученые и эксперты из России и других стран мира, представители комитетов Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ, администраций регионов, профильных ведомств, Евразийской экономической комиссии, реального сектора экономики, образовательного сообщества, общественные деятели.

Президент ВЭО России, президент МСЭ Сергей Бодрунов подчеркнул важность объединения усилий экспертного и научного сообществ, общественных институтов, власти и бизнеса: "Мы живем в эпоху глобальных трансформаций. Нынешний экономический кризис при всей его масштабности - это лишь отдельное проявление общего кризиса мировой социально-экономической системы. В текущей ситуации приобретает особое значение консолидация интеллектуального потенциала специалистов, экспертов и ученых с целью поиска новых резервов для реализации национальных целей долгосрочного развития России, оптимальных решений задач, которые стоят сегодня перед страной, а это - повышение уровня социализации нашего общества и технологическое перевооружение действующих производств в целях более полного удовлетворения потребностей людей".

По традиции на Всероссийском экономическом Собрании объявят лауреатов общероссийских высших общественных экономических премий "Экономист года" и "Экономическая книга года", учрежденных Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов, подведут итоги просветительских и общероссийских проектов ВЭО России. В том числе Всероссийского экономического диктанта, который 12-13 октября 2021 года написало более 211 тыс. человек.