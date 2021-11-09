МТС Банк запускает сервис межбанковских переводов Me2Me в СБП

ТАСС, 9 ноября. ПАО "МТС-Банк" объявляет о запуске сервиса переводов между своими счетами в разных банках (Me2Me) через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь в мобильном приложении МТС Банка можно моментально пополнить счет со своего счета, открытого в другом банке.

Me2Me - новый сервис в рамках СБП, который предоставляет возможность переводов между своими счетами в нескольких банках. Удобство сервиса - все действия для осуществления перевода можно выполнить в мобильном приложении МТС Банка, не переходя в приложения других банков. Зачисление средств осуществляется мгновенно и без комиссии со стороны МТС Банка.

Необходимое условие для выполнения перевода Me2Me - ФИО и номер телефона получателя и плательщика должны совпадать.

Как сделать перевод из другого банка:

ШАГ 1: в настройках мобильного приложения банка, из которого вы планируете производить пополнение счетов в МТС Банке, дать согласие на разрешение таких операций. Согласие дается один раз для каждого банка. Для последующих переводов этот шаг не требуется.

ШАГ 2: в мобильном приложении МТС Банка перейти на вкладку "Платежи" и нажать кнопку "Себе".

ШАГ 3: выбрать банк, со счета которого собираетесь пополнить свой счет в МТС Банке, и указать сумму.

ШАГ 4: нажать "Отправить запрос" (если на момент запроса перевода в банке отправителе не выдано согласие, клиент будет оповещен об этом с возможностью быстрого перехода в настройки).

ШАГ 5: Деньги будут зачислены в течение 15 секунд.

МТС Банк постоянно расширяет перечень сервисов, удовлетворяя ежедневные потребности своих клиентов и абонентов МТС. Основные преимущества переводов СБП - простота, так как не нужно указывать реквизиты счета и номер карты получателя, и мгновенное зачисление средств. Минимальная сумма перевода с помощью СБП в МТС Банке составляет 10 рублей, максимальная - 599 999,99 рублей. Максимальная общая сумма переводов за один календарный месяц - 1,5 млн рублей.

Проект реализован МТС Банком с использованием комплекса решений TPP "Золотая Корона" - аккредитованного процессора для участников Системы быстрых платежей. Подробная информация - на сайте банка.