На Южном Урале существенно возрастут инвестиции в модернизацию транспортной инфраструктуры

ТАСС, 9 ноября. В бюджете Челябинской области на следующий год предусмотрены существенные инвестиции в модернизацию транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Так, объем средств по линии миндортранса региона сформирован в объеме, в 1,4 раза превышающем первоначальный бюджет 2021 года (28,4 млрд рублей против 19,8 млрд рублей). Объем дорожного фонда области на 2022 год составит 17 млрд 215 млн рублей (областной бюджет), а для направления "Транспорт" - 10 млрд 766,6 млн рублей.

Проект областного бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года находится на рассмотрении депутатов парламента Челябинской области. Он был внесен на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания региона 1 ноября. Как сказал в ходе представления основных приоритетов облбюджета губернатор Алексей Текслер, экономика региона адаптировалась к нынешним условиям, достигнут допандемийный уровень занятости, растет промышленное производство.

"Бюджет предстоящего периода с уверенностью можно назвать бюджетом развития. Мы максимально задействуем все имеющиеся сегодня возможности для повышения качества жизни южноуральцев. По всем направлениям мы увеличиваем финансирование по сравнению с первоначальными параметрами бюджета текущего года", - подчеркнул он.

"В 2022 году мы увидим результаты реализации транспортной реформы, в основе которой - переход на регулируемый тариф и перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса вместимости. В новый год мы войдем уже с новой транспортной системой", - пояснил министр Алексей Нечаев.

В октябре президент РФ Владимир Путин обсудил с Госсоветом транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Документ подготовлен в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития страны. Как отмечал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, в ее основу легли два концепта. Первый из них - "опорная транспортная сеть, которая будет формироваться в стране до 2035 года исходя из демографических, экономических, социальных и других условий". Второй - то, как транспорт будет перевозить пассажиров и грузы по этой сети.

Сам президент неоднократно указывал на значение транспорта как "ключевой, базовой" отрасли для России. Он отмечал, что в стране "многое делается для обновления, расширения, обеспечения устойчивости и развития транспортной инфраструктуры". С учетом "колоссальной территории" и непростых климатических условий такая работа требует системного подхода и серьезных инвестиций, подчеркивал Путин.

В то же время, по словам Путина, в РФ "самое пристальное внимание уделяется внедрению современных цифровых технологий на транспорте, расширению использования электронных сервисов, искусственного интеллекта, а также беспилотных и высокоавтоматизированных транспортных систем". Такие возможности должны использоваться максимально эффективно, работать на благо людей и в интересах качественного экономического роста, а также вести к расширению международных связей и сотрудничества, отмечал президент.