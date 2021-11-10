Стали известны лауреаты III Всероссийского музыкального конкурса

​​​​​ТАСС, 10 ноября. С 3 по 9 ноября в Красноярской краевой филармонии проходил III Всероссийский музыкальный конкурс (6+) в номинации "Баян и аккордеон".

Организаторами конкурса в Красноярске выступили: Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ" при участии Министерства культуры Красноярского края, Красноярской краевой филармонии, Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского и Красноярского краевого научно-учебного-центра кадров культуры.

На конкурсе в Красноярске выступили 17 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Владивостока и Красноярска.

В финал вышли шесть конкурсантов, каждый из которых был удостоен премии. В номинации "Баян и аккордеон" не оказалось ни одного дипломанта - только лауреаты.

9 ноября в Малом концертном зале Красноярской краевой филармонии состоялись церемония награждения и гала-концерт лауреатов.

Лауреатом I премии стал Панкратов Алексей (г. Москва); II премию поделили Алеветдинов Роберт (г. Москва) и Малхасьян Артем (г. Санкт-Петербург); III премию присудили сразу трём баянистам: Кочкину Руслану (г. Москва), Павину Сергею (г. Красноярск) и Масюку Павлу (г. Ростов-на-Дону).

Заместитель генерального директора ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" Светлана Кондратьева:

"Завершился III Всероссийский музыкальный конкурс - грандиозный, масштабный проект Министерства культуры Российской Федерации. Впервые в этом году был выбран новый формат - отборочные прослушивания во всех номинациях проходили заочно, а I, II и III туры проведены очно в разных городах России.

Для молодых исполнителей - это новый этап жизни. Участие в конкурсе дает возможность показать свое мастерство, это получение опыта и творческий обмен. Сегодня мы приветствуем лауреатов - это молодые и очень перспективные музыканты из двух столиц - Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Красноярска и Ростова-на Дону. Хочется пожелать лауреатам конкурса дальнейшей, насыщенной событиями, творческой биографии, новых побед и свершений…".

В гала-концерте принял участие Красноярский камерный оркестр (художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Бенюмов). Дирижировал Максим Качалов.

В программе прозвучали сочинения Э. Грига, И. Фельда, М. Глинки, Г. Ф. Телемана, В. Семёнова, С. Прокофьева. Обязательное конкурсное сочинение - Концерт для аккордеона и камерного оркестра композитора Т. Сергеевой исполнил лауреат I премии Панкратов Алексей (г. Москва).

III Всероссийский музыкальный конкурс проходил с 24 сентября по 9 ноября 2021 года в Москве, Туле, Уфе и завершился в Красноярске. Участникам престижного состязания аплодировали не только жители этих городов. Благодаря трансляции на Youtube-канале компании "РОСКОНЦЕРТ", а также портале Культура.рф конкурсные прослушивания и концерты лауреатов по разным номинациям увидели зрители многих регионов нашей страны, наблюдавшие за конкурсом в режиме онлайн.