ТюмГУ в пятый раз стал организатором олимпиады "Я - профессионал" по нефтегазовому делу

ТАСС, 10 ноября. Масштабный образовательный проект для студентов разных специальностей - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Опубликованы итоги конкурсных отборов образовательных организаций высшего образования для проведения базовых и корпоративных направлений V сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал". В этом году организаторами олимпиады выступят 30 вузов из 12 регионов страны, в их числе Тюменский государственный университет. На этапе отбора 60 российских вузов подали 135 заявок на проведение различных направлений.

Эксперты вузов-организаторов будут участвовать в составлении и проверке заданий, подготовке образовательных мероприятий для участников и содействовать в реализации программы стажировок олимпиады.

Традиционно Тюменский госуниверситет проведет олимпиаду по "Нефтегазовому делу". Актуальность и популярность этого направления среди молодежи ежегодно подтверждается большим количеством участников. На данный момент продемонстрировать свои компетенции в нефтегазовом инжиниринге уже заявились более 1 тыс. студентов из разных регионов России.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук сообщил: "Олимпиада "Я - профессионал" и проводимые вузами образовательные форумы не только дают участникам возможность оценить свои профессиональные компетенции, но и обеспечивают диалог студентов и работодателей. ТюмГУ активно участвует в инициативах платформы "Россия - страна возможностей", способствующих успешному трудоустройству и карьерному развитию студентов и выпускников. Из последних событий - открытие в вузе Центра оценки и развития управленческих компетенций АНО "Россия - страна возможностей".

Всего для участия в пятом сезоне олимпиады уже зарегистрировались более 140 тыс. человек.

Студенты могут выбрать одно или несколько из 72 направлений. Регистрация на олимпиаду продлится до 7 декабря.