Студенты Тюмени присоединились к всероссийской акции "Время карьеры"

ТАСС, 10 ноября. Акция стартовала в Тюменском государственном университете и продлится три дня. Проект "Время карьеры" президентской платформы "Россия - страна возможностей" организован совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Уральским федеральным университетом.

Координатором тюменской онлайн-площадки выступает Тюменский госуниверситет. Участие в акции также примут другие вузы города (ТИУ, ГАУ Северного Зауралья, ТюмГМУ, ТГИК).

Для студентов организованы цифровая ярмарка вакансий, онлайн-встречи с работодателями и успешными выпускниками ТюмГУ.

Тюмень - первый из 16 городов страны, где в этом году состоится всероссийская акция "Время карьеры". На площадке Тюменского государственного университета в онлайн-формате пройдут 11 вебинаров об актуальных профессиях и вебинары о всех этапах трудоустройства.

Среди тем вебинаров - тренды рынка труда 2021 года, стратегия и полезные лайфхаки в предпринимательстве, личный рост в карьере, создание идеального резюме и другие. Свои возможности студентам Тюмени презентуют представители 26 компаний. Национальными партнерами проекта стали Трубная металлургическая компания, Сбер, Росатом, VK, стаффинговая группа Ancor.

"Ноябрь встретил нас не только ограничениями, но и новыми масштабными возможностями. Я думаю, что "Время карьеры" станет проектом, который будет давать старт успешной и интересной работе, увлекательным стажировкам мечты для тысяч студентов по всей России", - рассказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Цифровая ярмарка вакансий в Тюмени включает 72 вакансии и стажировки от 16 компаний. Все предложения проверены специалистами акции и актуальны для студентов и выпускников без опыта работы, либо с минимальным опытом.

Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно здесь. Среди первой тысячи заявок организаторы выберут 10 счастливчиков, которые получат секретные призы.

По всей России для участников акции "Время карьеры" доступно более 15 тыс. предложений от 1433 работодателей. Молодым соискателям предлагают составить резюме в удобном конструкторе и отправить его на проверку опытным HR-специалистам, записаться на экскурсии в ведущие российские и международные компании, познакомиться с тематическими статьями, видеороликами и вебинарами в банке знаний. Также в ноябре запущен карьерный онлайн-марафон, присоединиться к которому можно в группе "ВКонтакте".