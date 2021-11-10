В Волгограде открыли центр уличного баскетбола международного класса

ТАСС, 10 ноября. Новый спортивный комплекс с баскетбольной и стритбольными площадками открыли в центре Волгограда. Он стал пятым центром уличного баскетбола международного класса, открытым при поддержке Промсвязьбанка (ПСБ) в регионах, сообщили в среду в пресс-службе банка.

Председатель ПСБ Петр Фрадков вместе президентом РФБ (Российской федерации баскетбола) Андреем Кириленко и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым открыли Центр уличного баскетбола международного класса в Волгограде. ПСБ реализует строительство центров уличного баскетбола в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям" при поддержке РФБ. С начала 2021 года ПСБ открыл уже пять Центров уличного баскетбола в российских городах", - говорится в сообщении.

Фрадков отметил, что важнейшая задача сотрудничества ПСБ с Российской федерацией баскетбола - системное развитие массового спорта, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни. "Мы планируем масштабировать наш проект и рассматриваем другие регионы для строительства наших центров в 2022 году", - сказал он.

Ранее ПСБ открыл центры уличного баскетбола в Калининграде, Туле, Новомосковске и Чебоксарах. Площадки позволяют проводить на них международные соревнования, их размеры и оснащение рассчитаны на детей, взрослых, или спортсменов с ограниченными возможностями - как любителей, так и профессионалов.

"ПСБ является одним их крупнейших финансовых институтов страны, с участием которого на территории Волгоградской области реализуется ряд взаимовыгодных инвестпроектов. Строительство и ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов популяризируют здоровый образ жизни, дает возможность заниматься любимым делом, создает комфортную среду", - отметил Андрей Бочаров.