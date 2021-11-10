Учёные НИУ "МЭИ" стали лауреатами премии правительства РФ в области науки и техники

ТАСС, 10 ноября. Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор Павел Росляков и кандидат технических наук, доцент Игорь Ионкин удостоены звания Лауреатов Премии Правительства РФ в области науки и техники за 2021 год за работу "Разработка и освоение серийного производства автономного комплекса высокоэффективного оборудования для надежного функционирования системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов". Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

Работа выполнена совместно кафедрой МиПЭУ НИУ "МЭИ" и ПАО "Транснефть". Ее особенностью является комплексность, охватывающая весь цикл создания нового поколения энергетического оборудования - от разработки теоретических основ и проведения научных исследований до подготовки конструкторской документации, технологии изготовления, промышленного освоения и серийного внедрения.

Разработанные в НИУ "МЭИ" под научным руководством профессора Рослякова П.В. первые отечественные малоэмиссионные горелочные устройства для сжигания сырой нефти и малогабаритные котлы с выносным экономайзером впервые в отечественной практике обеспечили КПД равный 94-96% и экологические характеристики, не уступающие зарубежным аналогам.

По результатам совместной комплексной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на заводах ПАО "Транснефть" освоен полный цикл серийного изготовления и начато производство оборудования нового поколения, что позволяет эффективно решать вопросы импортозамещения высокотехнологичной продукции.

Разработанные автономные комплексы внедрены и успешно эксплуатируются в системах трубопроводного транспорта нефти Пермского края, Брянской, Самарской и Ленинградской областей, ХМАО-Югра. Они также могут применяться для теплоснабжения промышленных объектов и населенных пунктов в отдаленных районах страны, включая районы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, испытывающих дефицит традиционных энергетических топлив.