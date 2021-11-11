В полуфинале конкурса "Лига Лекторов" Российского общества "Знание" выступят 500 лекторов

ТАСС, 11 ноября. C 14 по 16 ноября пройдет полуфинал всероссийского конкурса "Лига Лекторов" (16+). В него вышли 500 лекторов из 73 регионов России, которым необходимо будет прочитать яркую 15-минутную лекцию по своей теме.

Оценивать лекции будут жюри конкурса и слушатели. Все желающие могут посмотреть полуфинал на сайте общества "Знание" и в сообществе ВКонтакте. Во время выступлений спикеров на экране будет появляться окошко с голосованием, где можно будет поставить свою оценку.

По итогам выступлений в дистанционном формате в финал выйдут ТОП-100 лучших лекторов. По приглашению общества "Знание" 100 финалистов приедут в Москву и прочитают лекции на площадках ведущих вузов страны, среди которых МГУ, МАИ, РГГУ и многие другие. На основе оценок московской аудитории будет сформирован список из 50 победителей. Торжественная церемония награждения состоится 1 декабря.

В полуфинал конкурса "Лига Лекторов" вышли участники, получившие высокие оценки экспертного жюри за видеолекции, которые они присылали на конкурс. Самыми активными регионами - участниками видеоконкурса стали Московская, Ленинградская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская области и Красноярский край. География полуфиналистов включает в себя самые дальние точки страны: г. Долинск Сахалинской области, г. Надым Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Черкесск Карачаево-Черкесской Республики.

Более половины полуфиналистов люди до 35 лет - это студенты, школьные учителя, преподаватели вузов, ученые, журналисты, блогеры, педагоги. Среди участников есть дирижер оркестра, военный комиссар и несколько профессиональных спортсменов. Темы выступлений самые разные - от научных тем до лекций по здоровому питанию и карьерным трекам. Например, "История музыки за 30 минут", "Бизнес-леди Российской империи XIX века", "Введение в Теорию решения изобретательских задач", "10 лайфхаков тайм-менеджмента".

Экспертное жюри распределяется в соответствии со своей сферой деятельности по восьми номинациям: наука и технологии, культура и искусство, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг. Это авторитетные деятели науки, искусства, профессора и доктора наук ведущих российских ВУЗов, руководители профильных компаний и исследовательских центров.

Почти треть видеоматериалов (33%) была прислана по направлению "Социально-гуманитарные науки" - лекции на темы истории, философии, политологии, социологии, психологии, логики. На втором месте лекции по направлению "Карьера и бизнес" (27%): финансовая грамотность, тайм-менеджмент, лидерство, построение карьеры. Третий результат по числу полуфиналистов заняла номинация "Медиа и маркетинг" (11%).

"Наши конкурсанты серьезно подошли к этапу видеолекций. Для нас, безусловно, главным было содержание лекций, актуальность выбранной темы и то, насколько лектор доступно преподносит материал для широкой аудитории. Среди наших спикеров - люди самых разных профессий, которых объединяет желание получать и отдавать знания. Мы стремимся к тому, чтобы конкурс стал социальным лифтом для просветителей, который позволит победителям получить доступ к лучшим площадкам страны и самой широкой аудитории", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Конкурс Российского общества "Знание" нацелен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний, готовых ими делиться с аудиторией. Напомним, что всего было зарегистрировано 2553 уникальные заявки из 80 регионов России. Конкурс проходит по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг на сайте.

Все финалисты конкурса получат доступ к комплексной образовательной программе Российского общества "Знание" в образовательном продюсерском центре "Машук". Победители "Лиги Лекторов" получат почетный статус лектора Российского общества "Знание" и будут приглашены к участию в просветительских мероприятиях Общества.

С полным списком лекторов, прошедших в полуфинал, можно познакомиться по ссылке.

ТАСС выступает информационным партнером.