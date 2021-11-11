МТС признали IoT компанией года в России на IoT Awards 2021

ТАСС, 11 ноября. МТС получил профессиональную премию в области IoT и смежных технологий IoT Awards 2021 в номинации "IoT компания года в России", об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Компанию наградили в рамках конференции IoT Harvest 2021, организаторами которой выступают Ассоциация Интернета вещей и портал IOT.RU. В 2021 году премия была вручена в третий раз.

Премия ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области развития интернета вещей в России и активное продвижение решений IoT на российском рынке. Цель премии - поощрить и продвинуть лучшие практики и экспертизу IoT в различных отраслях российской экономики.

Победителей определило жюри, в состав которого вошли представители Минпромторга, Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, АНО "Цифровая экономика", а также крупнейших цифровых компаний.

В 2019 году МТС стала лауреатом первой премии IoT Awards 2019 в номинации "IoT оператор" за наибольшее количество подключенных устройств к сети.

МТС - один из лидеров российского рынка интернета вещей. Компания запустила крупнейшую в стране федеральную сеть интернета вещей NB-IoT, которая работает более чем в 80 регионах, предоставляет клиентам из сегментов недвижимости, промышленности, транспорта, ритейла, HoReCa и умного города комплексные IT-решения на основе системной интеграции, интернета вещей, Big Data и облачных сервисов.