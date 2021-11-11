Корпоративное волонтерство отвечает на новые вызовы

ТАСС, 11 ноября. Х юбилейный международный форум "Корпоративное волонтерство" (12+) прошел 9 ноября. Организаторами события выступили Ассоциация менеджеров, Национальный совет по корпоративному волонтерству и Общественная палата города Москвы при поддержке Министерства экономического развития РФ.

Юбилейный форум подтвердил статус крупнейшей экспертной площадки по корпоративному волонтерству. Более 80 спикеров в 10 секциях, представители 300 компаний из 15 стран в онлайн и офлайн-режимах делились опытом успешных практик в области спортивного и эко-волонтерства, развития территорий присутствия, продвижения волонтерских программ, подводили итоги и определяли самые актуальные тренды и направления. Также в рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией менеджеров и "Русской медиагруппой".

"Сегодня десятый раз Ассоциация менеджеров собирает форум, посвященный корпоративному волонтерству. За это время сформировались новые вызовы, по-новому структурировалась вся работа крупнейших компаний. Корпоративное волонтерство стало успешной управленческой практикой, которая, с одной стороны, позволяет сплотить трудовые коллективы для помощи социуму на территориях присутствия компании, с другой - повысить эффективность труда. В рамках программ корпоративного волонтерства можно найти лидера предприятия, понять квалификацию работников, объединить сотрудников вокруг целей компании", - открыл форум президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

Директор по корпоративной стратегии Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE) Лорри Фостер выделила три тенденции. Первая - рост виртуального волонтерства. Во время всемирной пандемии COVID-19 большинство компаний перевели программы корпоративного волонтерства в виртуальный формат, внедряя инновации или используя существующие профильные цифровые платформы. Адаптация, по словам Лорри Фостер, не обошлась без трудностей.

Вторая тенденция - рост волонтерства, основанного на профессиональных навыках. Во всем мире компании стремятся увеличить долю сотрудников, обладающих навыками, соответствующим потребностям бизнеса. Волонтерство, основанное на навыках, по мнению лидеров КСО, является одним из способов вовлечь сотрудников в волонтерские программы. Но, как считает Лорри Фостер, такой подход может вовлечь гораздо меньшее число добровольцев. Третья тенденция - согласование волонтерских программ с целями устойчивого развития ООН, направленных на решение самых сложных мировых проблем.

С коллегой согласна председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, региональный директор по устойчивому развитию в России и Восточной Европе, "Филип Моррис Интернэшнл" Ирина Жукова: "До пандемии мы преимущественно говорили об экологических программах, экопросветительских мероприятиях, социальных инициативах. Сейчас мы наблюдаем всплеск цифрового волонтерства. Использование цифровых платформ позволило активно развивать pro bono. И сейчас интеллектуальное волонтерство оформилось в серьезное, отдельно стоящее направление. Каждое из направлений позволяет инициировать и реализовывать множество программ. Но особенно важно, что все компании, которые принимают участие в форуме, ориентируют свои программы корпоративного волонтерства на реализацию целей устойчивого развития".

О формировании сообществ через реализацию корпоративных социальных практик рассказала руководитель проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности госкорпорации "Росатом" Анна Жигульская. "Роль сообществ в полной мере бизнес и государство начинают осознавать только сейчас, когда есть определенные физические границы. Сегодня сообщества становятся тем инструментом, с помощью которых можно решать многие социальные задачи. Сообщества - это уникальная возможность для бизнеса коммуницировать с нужной целевой аудиторией, познакомиться с нужными людьми, узнать их потребности. Для органов власти сообщества - это ресурс для того, чтобы сформировать дополнительные каналы коммуникаций, вовлечь граждан в общественно-значимые инициативы", - отметила Анна Жигульская.

По мнению участников форума, увеличился запрос общества на участие в волонтерских программах. Только в Москве, по словам председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерины Драгуновой, более 650 тысяч горожан хотя бы раз участвовали в волонтерской деятельности. Число устойчивых бизнес-партнеров порядка двух тысяч. "Мы сейчас проходим непростой тест на доброту, отзывчивость, взаимовыручку. Полтора года пандемии показали, насколько развито у нас корпоративное волонтерство. В маленьких или больших корпорациях в том или ином виде присутствуют социальные программы. Более того, cейчас при выборе места работы молодые люди, прежде всего, смотрят, какие добровольческие программы инициирует потенциальный работодатель".

Слова Екатерина Драгуновой и тезисы спикеров форума подтверждают результаты опроса ВЦИОМ. По уточнению Валерия Федорова, генерального директора ВЦИОМ, исследование проведено среди представителей компаний среднего и крупного бизнеса, отвечающих за развитие программ корпоративного волонтерства. 65% респондентов уверены в том, что за последние 2-3 года компаний, реализующих такие программы, стало больше. Основными направлениями выбирают помощь взрослым и детям: бездомным, инвалидам, сиротам - 44%. В компаниях 33% опрошенных действуют программы в области экологии: защита природы, уборка территории. Третье место делят благоустройство дворов, парков, улиц и образовательная деятельность: просвещение, проведение лекций и образовательных семинаров.

Заниматься корпоративным волонтерством компании, в первую очередь, побуждает желание принести пользу обществу. Так ответили 44% опрошенных. Стремятся таким образом улучшить имидж компаний 15%. Стольких же мотивирует желание собственных сотрудников. Отвечая на вопрос, по каким причинам в компании нет программы корпоративного волонтерства, 49% респондентов ссылаются на высокую производственную нагрузку. Опасаются дополнительных расходов средств компании - 23%, а 17% утверждают, что у них нет информации, с чего можно начать активность.

"Десять лет назад на форуме присутствовали не больше 20 организаций, количество участников теперь - доказательство того, что за эти годы сделано многое. Участие бизнеса в решении социальных проблем дорогого стоит, особенно в сложный эпидемиологический период. Поэтому значение форума как площадки, где могут встретится все, кому не все равно, переоценить сложно. Тут сотрудники самых разных организаций знакомятся, учатся, вдохновляют друг друга и создают новые проекты, которые делают наш город и страну лучше", - сформулировал Вадим Ковалёв, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров.

ТАСС - медиа партнер.