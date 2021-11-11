Специалисты СурГУ зарегистрировали патент на изобретение в акушерстве и гинекологии

ТАСС, 11 ноября. Команда специалистов Сургутского государственного университета (СурГУ) успешно зарегистрировала патент на изобретение по способу диагностики посттравматических повреждений шейки матки. Как сообщили в пресс-службе университета, он основан на принципах доказательной медицины и позволяет дополнить комплекс обследований, имеющихся в распоряжении акушера-гинеколога амбулаторного звена. "Такой подход позволит улучшить качество медицинской помощи как в период подготовки к беременности, так и в период менопаузы", - сказано в сообщении.

"Сейчас в этой сфере все внимание направлено на подготовку пациентки к беременности с целью снижения рисков развития осложнений у матери и новорожденного, исключению поздних самопроизвольных выкидышей, а также своевременного выявления и лечения неопластических заболеваний шейки матки, что предупреждает развитие запущенных форм рака. Своевременная и адекватная коррекция имеющихся изменений позволяет в кратчайшие сроки бережно восстановить микробную среду, форму шейки матки с максимальным сохранением ее размеров. Таким образом, подход способствует профилактике как поздних самопроизвольных выкидышей, так и неопластических заболеваний", - приводятся в сообщении слова директора Медицинского института СурГУ Людмилы Коваленко.

В составе команды специалистов, получивших патент - главный врач Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства, заслуженный врач РФ, завкафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии СурГУ Лариса Белоцерковцева, директор Медицинского института СурГУ, заведующая кафедрой патофизиологии и общей патологии Людмила Коваленко, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Ирина Конарева.

Об университете

СурГУ - первый университет на территории Югры, был основан в 1993 году. В его составе шесть институтов - медицинский, государства и права, гуманитарного образования и спорта, естественных и технических наук, экономики и управления, а также политехнический. Сургутский государственный университет входит во Всемирный справочник медицинских школ, состоит в Международной ассоциации приполярных университетов "Университет Арктики" и в Евразийской ассоциации университетов (EAU).