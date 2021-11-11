Perspectum Awards представил шорт-лист первого конкурсного сезона

ТАСС, 11 ноября. На онлайн-голосовании 9 ноября профессиональный состав жюри Perspectum Awards (16+) выбрал лучшие проекты в области маркетинговых коммуникаций. На награды претендуют 86 работ.
Best Integrated Campaign (в категории оцениваются интегрированные маркетинговые кампании, при реализации которых использовалось не менее трех каналов коммуникации)
- Action - Барни. Мировые рекорды
- Active Project Management - Wellness-марафон Tess
- emg - Ultra-успешный запуск
- Humanz - Откройте мир глазами ребенка
- ARK CONNECT - Большие игры со вкусом
- DPG Russia - 10-летие Додо
- КБ-12 - Да, мне больше всех надо!
- Humanz - J7 Fresh Taste. Горячие новости от холодных соков
- Seven - Агуша. Истории для прогулки
Best Digital/Social Media Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании, использующие интернет/мобильные устройства в качестве основных каналов продвижения, а также каналы социальных сетей для повышения узнаваемости бренда и/или продаж)
- emg - Отряд Elite 2.0. Миссия "Новый год" выполнима
- emg - Dirol Live Systema - как перенести все музыкальные фестивали в онлайн
- emg - Все запросы ведут к Solaris
- Humanz - Откройте мир глазами ребенка
- Re:evolution - Сноходцы
- Brandnew - Grolsch - в твоем ритме
Best Direct Marketing Campaign/CRM Campaign (в категории оценивается использование прямого маркетинга с целью создания прямого контакта с потребителем для эффективного продвижения товаров и услуг)
- The Diversity - Сэмплинг 2.0
Best Insight/Strategy (в категории оценивается новаторский и инновационный подход в рамках разработки стратегии рекламной кампании)
- Action - Простые рецепты добрых дел
- emg - Дирол и Миньоны запускают экосистему шалостей для детей
- DPG Russia - 10-летие Додо
- КБ-12 - Да, мне больше всех надо!
- GREAT - Переработка просроченных виз
- Electronic Mushroom - Adrenaline Cyber League
- Humanz - J7 Fresh Taste. Горячие новости от холодных соков
- Seven - Агуша. Истории для прогулки
Best Use of Sport/Cyber Sport (в категории оцениваются рекламные кампании на спортивную тематику, а также различные варианты интеграции брендов в киберспортивные мероприятия)
- emg - Баттл в реале: как переключить геймеров на игры в offline
- Octagon - "Талисмания КХЛ"
- inJOY marketing event agency (ICON Group) - МегаФон ТВ Хаус
- Electronic Mushroom - Adrenaline Cyber League
Best Innovation & Technology Activation (в категории оцениваются рекламные кампании, с использованием технологий: искусственный интеллект (AI), виртуальной (VR), дополненной реальности (AR), а также другие инновационные инструменты)
- Action - Continental IceContact: "Зимняя революция - первый беспилотный тест-драйв шин"
- Re:evolution - Добрый AR/VR
Best Use of Media Tool (в категории оцениваются рекламные кампании, использующие один канал коммуникации в качестве основного средства продвижения товаров и услуг)
- Goose Gaming - AXE Collision Games
- DPG Russia - Genesis Lounge Online
- Deep - creative agency - Дело Z
Best Trade Marketing Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании, с использованием различных инструментов торгового маркетинга)
- Active Project Management - Wellness-марафон Tess
- Deep - creative agency - Дело Z
- Seven - Агуша. Истории для прогулки
Best Retail Environment Activation (в категории оцениваются бренд-активации в розничной торговле, внутри или рядом с торговыми точками)
- Louder - Stan Smith, Forever
- "Красная строка" - Коллекция одежды из переработанного пластика #ПЕРЕрождение
- In10sive - Домик Barbie
- Action - AI-сэмплинг Milka Sensations
- PromoSpace - Интеграция Clarins в Центральный Детский магазин на Лубянке
Best B2B Campaign (в категории оцениваются B2B кампании)
- Creative People - Города для профи
- Цифра - Лидогенерация из диджитал-каналов для B2B-продаж с чеком от 10 млн ₽
- Deep - creative agency - Виртуальный автопарк
Best Event Integration (в категории оцениваются различные интеграции и активации в мероприятия (публичные, потребительские, социально-культурные, корпоративные и др.).
- emg - Dirol Live Systema - как перенести все музыкальные фестивали в онлайн
Best Use of Packaging (в категории оцениваются промо-кампании с использованием упаковки.)
- Re:evolution - Добрый AR/VR
- Seven - Агуша. Истории для прогулки
Best Use of Incentive (в категории оцениваются различные способы стимулирования продаж)
- Goose Gaming - King of the Hill. Lenovo Legion
- BALAGAN - ДРОП
- Deep - creative agency - Дело Z
- DPG Russia - 10-летие Додо
- Seven - Агуша. Истории для прогулки
Best B2B Event (в категории оцениваются B2B мероприятия (публичные, социально-культурные, корпоративные), а также способы их продвижения)
- PromoSpace - X.O Lounge_150 лет Hennessy
- Eventum Premo - SAP Value Awards
- Коммуникационное агентство Р.И.М. - Открытие терминала С международного аэропорта Шереметьево: новые ворота в Россию
Best B2C Event (в категории оцениваются B2C мероприятия (потребительские, социально-культурные, корпоративные), а также способы их продвижения)
- In10sive - Домик Barbie
- Eventum Premo - Audi CirQ3
- Action - Барни. Мировые рекорды
- Коммуникационное агентство Р.И.М. - Telling Stories Fest: 1 миллион зрителей - 1 миллион историй
- Redday - Cat Fest Royal Canin 2020
- inJOY marketing event agency (ICON Group) - Балконфест
- inJOY marketing event agency (ICON Group) - Концерт тур "Для Своих"
Best PR Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании с использованием PR-инструментов)
- BALAGAN - ДРОП
- emg - Достойно твоего Инстаграма. ИКЕА х Вирджил Абло
- Коммуникационное агентство Р.И.М. - Обувь из жвачки - твой шаг вперёд в борьбе с отходами
- DPG Russia - 10-летие Додо
Best Creative Campaign (в категории оценивается креативная составляющая и качество реализации рекламной кампании)
- Агентство недвижимости "Аякс" - Какой ты риэлтор
- Sorry, Guys. Media - Переработай это
- Humanz - Откройте мир глазами ребенка
- Креативное агентство "СДЕЛАНО ВМЕСТЕ" - Рекламная кампания "Густые, как ни крути"
- DPG Russia - 10-летие Додо
- КБ-12 - Да, мне больше всех надо!
- GREAT - УТКОНОС ИТОИСЁНОС, включая CTR
Best Sponsorship Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании, в рамках которых спонсорство выступает в качестве основного способа продвижения товаров и услуг)
- emg - Как Play-Doh слепили продажи в Новый год
- inJOY marketing event agency (ICON Group) - МегаФон ТВ Хаус
- GREAT - Заряжай за Зенит: как "Степан Разин" помог болельщикам быть вместе с командой
Best Collaboration Campaign (в категории оцениваются коллаборации между брендами в рамках рекламных кампаний)
- BALAGAN - ДРОП
- КБ-12 - "Первые объятия": онлайн-школа родительства от Skillbox и Huggies
Best Social Campaign for non-profit/public service/NGO (в категории оцениваются рекламные кампании на социальную тематику, имеющие общественное значение и затрагивающие важные социальные тематики)
- PRP Group - Фокус на родинки
- Сейлз-хаус "Газпром-Медиа" - Рекламная кампания онлайн-платформы для поиска хозяев бездомным животным
- Action - N23. Аромат, основанный на реальных событиях
- emg - Мир без врачей
- emg - Dolphin - Eternal stream
- Market Group - Мобильное приложение "Свет"
- GREAT - Голоса улиц
- Octagon - "Не выходи из-за меня!"
Имена победителей первого конкурсного сезона будут озвучены на торжественной Церемонии награждения 17 ноября. Список лучших работ будет опубликован на официальном сайте Perspectum Awards.
Perspectum Awards - профессиональный конкурс в области маркетинговых коммуникаций, учрежденный Российской Ассоциацией Маркетинговых Услуг. Проект оценивает современные маркетинговые инструменты, нестандартные практики и тренды индустрии.
Организаторы
РАМУ, ЦРБК
Генеральный информационный партнер: ТАСС
Стратегический digital-партнер: Mail.ru
Индустриальные партнеры: АКАР, IAB Russia, индустриальный контент-портал ADPASS, АМА, НАОМ, АКОС, АТМ
Информационные партнеры: Rambler&Co, Intercom Media, Event Live, Комсомольская Правда, CMS magazine, AdWillad, Телеграм-канал "Как сохранить клиента", Телеграм-канал "Маркетинг и реклама", +1 Платформа
Книжный партнер: Альпина Паблишер
При поддержке: АКМР, REPA
Возрастная категория 16+