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Perspectum Awards представил шорт-лист первого конкурсного сезона

На награды претендуют 86 работ в области маркетинговых коммуникаций

ТАСС, 11 ноября. На онлайн-голосовании 9 ноября профессиональный состав жюри Perspectum Awards (16+) выбрал лучшие проекты в области маркетинговых коммуникаций. На награды претендуют 86 работ.

Best Integrated Campaign (в категории оцениваются интегрированные маркетинговые кампании, при реализации которых использовалось не менее трех каналов коммуникации)

  • Action - Барни. Мировые рекорды
  • Active Project Management - Wellness-марафон Tess
  • emg - Ultra-успешный запуск        
  • Humanz - Откройте мир глазами ребенка
  • ARK CONNECT - Большие игры со вкусом   
  • DPG Russia - 10-летие Додо        
  • КБ-12 - Да, мне больше всех надо!       
  • Humanz - J7 Fresh Taste. Горячие новости от холодных соков    
  • Seven - Агуша. Истории для прогулки 

Best Digital/Social Media Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании, использующие интернет/мобильные устройства в качестве основных каналов продвижения, а также каналы социальных сетей для повышения узнаваемости бренда и/или продаж)

  • emg - Отряд Elite 2.0. Миссия "Новый год" выполнима           
  • emg - Dirol Live Systema - как перенести все музыкальные фестивали в онлайн     
  • emg - Все запросы ведут к Solaris
  • Humanz - Откройте мир глазами ребенка 
  • Re:evolution - Сноходцы    
  • Brandnew - Grolsch - в твоем ритме       

Best Direct Marketing Campaign/CRM Campaign (в категории оценивается использование прямого маркетинга с целью создания прямого контакта с потребителем для эффективного продвижения товаров и услуг)

  • The Diversity - Сэмплинг 2.0

Best Insight/Strategy (в категории оценивается новаторский и инновационный подход в рамках разработки стратегии рекламной кампании)

  • Action - Простые рецепты добрых дел
  • emg - Дирол и Миньоны запускают экосистему шалостей для детей 
  • DPG Russia - 10-летие Додо
  • КБ-12 - Да, мне больше всех надо!
  • GREAT - Переработка просроченных виз
  • Electronic Mushroom - Adrenaline Cyber League 
  • Humanz - J7 Fresh Taste. Горячие новости от холодных соков      
  • Seven - Агуша. Истории для прогулки    

Best Use of Sport/Cyber Sport (в категории оцениваются рекламные кампании на спортивную тематику, а также различные варианты интеграции брендов в киберспортивные мероприятия)

  • emg - Баттл в реале: как переключить геймеров на игры в offline
  • Octagon - "Талисмания КХЛ"  
  • inJOY marketing event agency (ICON Group) - МегаФон ТВ Хаус 
  • Electronic Mushroom - Adrenaline Cyber League 

Best Innovation & Technology Activation (в категории оцениваются рекламные кампании, с использованием технологий: искусственный интеллект (AI), виртуальной (VR), дополненной реальности (AR), а также другие инновационные инструменты)

  • Action - Continental IceContact: "Зимняя революция - первый беспилотный тест-драйв шин"
  • Re:evolution - Добрый AR/VR 

Best Use of Media Tool (в категории оцениваются рекламные кампании, использующие один канал коммуникации в качестве основного средства продвижения товаров и услуг)

  • Goose Gaming - AXE Collision Games    
  • DPG Russia - Genesis Lounge Online     
  • Deep - creative agency - Дело Z 

Best Trade Marketing Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании, с использованием различных инструментов торгового маркетинга)

  • Active Project Management - Wellness-марафон Tess     
  • Deep - creative agency - Дело Z     
  • Seven - Агуша. Истории для прогулки    

Best Retail Environment Activation (в категории оцениваются бренд-активации в розничной торговле, внутри или рядом с торговыми точками)

  • Louder - Stan Smith, Forever
  • "Красная строка" - Коллекция одежды из переработанного пластика #ПЕРЕрождение     
  • In10sive - Домик Barbie 
  • Action - AI-сэмплинг Milka Sensations    
  • PromoSpace - Интеграция Clarins в Центральный Детский магазин на Лубянке

Best B2B Campaign (в категории оцениваются B2B кампании)

  • Creative People - Города для профи         
  • Цифра - Лидогенерация из диджитал-каналов для B2B-продаж с чеком от 10 млн ₽
  • Deep - creative agency - Виртуальный автопарк 

Best Event Integration (в категории оцениваются различные интеграции и активации в мероприятия (публичные, потребительские, социально-культурные, корпоративные и др.).

  • emg - Dirol Live Systema - как перенести все музыкальные фестивали в онлайн

Best Use of Packaging (в категории оцениваются промо-кампании с использованием упаковки.)

  • Re:evolution - Добрый AR/VR      
  • Seven - Агуша. Истории для прогулки    

Best Use of Incentive (в категории оцениваются различные способы стимулирования продаж)

  • Goose Gaming - King of the Hill. Lenovo Legion 
  • BALAGAN - ДРОП 
  • Deep - creative agency - Дело Z     
  • DPG Russia - 10-летие Додо
  • Seven - Агуша. Истории для прогулки    

Best B2B Event (в категории оцениваются B2B мероприятия (публичные, социально-культурные, корпоративные), а также способы их продвижения)

  • PromoSpace - X.O Lounge_150 лет Hennessy
  • Eventum Premo - SAP Value Awards        
  • Коммуникационное агентство Р.И.М. - Открытие терминала С международного аэропорта Шереметьево: новые ворота в Россию  

Best B2C Event (в категории оцениваются B2C мероприятия (потребительские, социально-культурные, корпоративные), а также способы их продвижения)

  • In10sive - Домик Barbie
  • Eventum Premo - Audi CirQ3
  • Action - Барни. Мировые рекорды
  • Коммуникационное агентство Р.И.М. - Telling Stories Fest: 1 миллион зрителей - 1 миллион историй 
  • Redday - Cat Fest Royal Canin 2020          
  • inJOY marketing event agency (ICON Group) - Балконфест
  • inJOY marketing event agency (ICON Group) - Концерт тур "Для Своих"

Best PR Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании с использованием PR-инструментов)

  • BALAGAN - ДРОП
  • emg - Достойно твоего Инстаграма. ИКЕА х Вирджил Абло  
  • Коммуникационное агентство Р.И.М. - Обувь из жвачки - твой шаг вперёд в борьбе с отходами
  • DPG Russia - 10-летие Додо

Best Creative Campaign (в категории оценивается креативная составляющая и качество реализации рекламной кампании)

  • Агентство недвижимости "Аякс" - Какой ты риэлтор  
  • Sorry, Guys. Media - Переработай это
  • Humanz - Откройте мир глазами ребенка
  • Креативное агентство "СДЕЛАНО ВМЕСТЕ" - Рекламная кампания "Густые, как ни крути"     
  • DPG Russia - 10-летие Додо
  • КБ-12 - Да, мне больше всех надо!
  • GREAT - УТКОНОС ИТОИСЁНОС, включая CTR      

Best Sponsorship Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании, в рамках которых спонсорство выступает в качестве основного способа продвижения товаров и услуг)

  • emg - Как Play-Doh слепили продажи в Новый год  
  • inJOY marketing event agency (ICON Group) - МегаФон ТВ Хаус
  • GREAT - Заряжай за Зенит: как "Степан Разин" помог болельщикам быть вместе с командой

Best Collaboration Campaign (в категории оцениваются коллаборации между брендами в рамках рекламных кампаний)

  • BALAGAN - ДРОП
  • КБ-12 - "Первые объятия": онлайн-школа родительства от Skillbox и Huggies

Best Social Campaign for non-profit/public service/NGO (в категории оцениваются рекламные кампании на социальную тематику, имеющие общественное значение и затрагивающие важные социальные тематики)

  • PRP Group - Фокус на родинки    
  • Сейлз-хаус "Газпром-Медиа" - Рекламная кампания онлайн-платформы для поиска хозяев бездомным животным    
  • Action - N23. Аромат, основанный на реальных событиях 
  • emg - Мир без врачей         
  • emg - Dolphin - Eternal stream
  • Market Group - Мобильное приложение "Свет" 
  • GREAT - Голоса улиц        
  • Octagon - "Не выходи из-за меня!"

Имена победителей первого конкурсного сезона будут озвучены на торжественной Церемонии награждения 17 ноября. Список лучших работ будет опубликован на официальном сайте Perspectum Awards

Perspectum Awards - профессиональный конкурс в области маркетинговых коммуникаций, учрежденный Российской Ассоциацией Маркетинговых Услуг. Проект оценивает современные маркетинговые инструменты, нестандартные практики и тренды индустрии. 
Организаторы

РАМУ, ЦРБК

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Стратегический digital-партнер: Mail.ru

Индустриальные партнеры: АКАР, IAB Russia, индустриальный контент-портал ADPASS, АМА, НАОМ, АКОС, АТМ

Информационные партнеры: Rambler&Co, Intercom Media, Event Live, Комсомольская Правда, CMS magazine, AdWillad, Телеграм-канал "Как сохранить клиента", Телеграм-канал "Маркетинг и реклама", +1 Платформа

Книжный партнер: Альпина Паблишер

При поддержке: АКМР, REPA

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