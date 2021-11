Perspectum Awards представил шорт-лист первого конкурсного сезона

ТАСС, 11 ноября. На онлайн-голосовании 9 ноября профессиональный состав жюри Perspectum Awards (16+) выбрал лучшие проекты в области маркетинговых коммуникаций. На награды претендуют 86 работ.

Best Integrated Campaign (в категории оцениваются интегрированные маркетинговые кампании, при реализации которых использовалось не менее трех каналов коммуникации)

Action - Барни. Мировые рекорды

Active Project Management - Wellness-марафон Tess

emg - Ultra-успешный запуск

Humanz - Откройте мир глазами ребенка

ARK CONNECT - Большие игры со вкусом

DPG Russia - 10-летие Додо

КБ-12 - Да, мне больше всех надо!

Humanz - J7 Fresh Taste. Горячие новости от холодных соков

Seven - Агуша. Истории для прогулки

Best Digital/Social Media Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании, использующие интернет/мобильные устройства в качестве основных каналов продвижения, а также каналы социальных сетей для повышения узнаваемости бренда и/или продаж)

emg - Отряд Elite 2.0. Миссия "Новый год" выполнима

emg - Dirol Live Systema - как перенести все музыкальные фестивали в онлайн

emg - Все запросы ведут к Solaris

Humanz - Откройте мир глазами ребенка

Re:evolution - Сноходцы

Brandnew - Grolsch - в твоем ритме

Best Direct Marketing Campaign/CRM Campaign (в категории оценивается использование прямого маркетинга с целью создания прямого контакта с потребителем для эффективного продвижения товаров и услуг)

The Diversity - Сэмплинг 2.0

Best Insight/Strategy (в категории оценивается новаторский и инновационный подход в рамках разработки стратегии рекламной кампании)

Action - Простые рецепты добрых дел

emg - Дирол и Миньоны запускают экосистему шалостей для детей

DPG Russia - 10-летие Додо

КБ-12 - Да, мне больше всех надо!

GREAT - Переработка просроченных виз

Electronic Mushroom - Adrenaline Cyber League

Humanz - J7 Fresh Taste. Горячие новости от холодных соков

Seven - Агуша. Истории для прогулки

Best Use of Sport/Cyber Sport (в категории оцениваются рекламные кампании на спортивную тематику, а также различные варианты интеграции брендов в киберспортивные мероприятия)

emg - Баттл в реале: как переключить геймеров на игры в offline

Octagon - "Талисмания КХЛ"

inJOY marketing event agency (ICON Group) - МегаФон ТВ Хаус

Electronic Mushroom - Adrenaline Cyber League

Best Innovation & Technology Activation (в категории оцениваются рекламные кампании, с использованием технологий: искусственный интеллект (AI), виртуальной (VR), дополненной реальности (AR), а также другие инновационные инструменты)

Action - Continental IceContact: "Зимняя революция - первый беспилотный тест-драйв шин"

Re:evolution - Добрый AR/VR

Best Use of Media Tool (в категории оцениваются рекламные кампании, использующие один канал коммуникации в качестве основного средства продвижения товаров и услуг)

Goose Gaming - AXE Collision Games

DPG Russia - Genesis Lounge Online

Deep - creative agency - Дело Z

Best Trade Marketing Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании, с использованием различных инструментов торгового маркетинга)

Active Project Management - Wellness-марафон Tess

Deep - creative agency - Дело Z

Seven - Агуша. Истории для прогулки

Best Retail Environment Activation (в категории оцениваются бренд-активации в розничной торговле, внутри или рядом с торговыми точками)

Louder - Stan Smith, Forever

"Красная строка" - Коллекция одежды из переработанного пластика #ПЕРЕрождение

In10sive - Домик Barbie

Action - AI-сэмплинг Milka Sensations

PromoSpace - Интеграция Clarins в Центральный Детский магазин на Лубянке

Best B2B Campaign (в категории оцениваются B2B кампании)

Creative People - Города для профи

Цифра - Лидогенерация из диджитал-каналов для B2B-продаж с чеком от 10 млн ₽

Deep - creative agency - Виртуальный автопарк

Best Event Integration (в категории оцениваются различные интеграции и активации в мероприятия (публичные, потребительские, социально-культурные, корпоративные и др.).

emg - Dirol Live Systema - как перенести все музыкальные фестивали в онлайн

Best Use of Packaging (в категории оцениваются промо-кампании с использованием упаковки.)

Re:evolution - Добрый AR/VR

Seven - Агуша. Истории для прогулки

Best Use of Incentive (в категории оцениваются различные способы стимулирования продаж)

Goose Gaming - King of the Hill. Lenovo Legion

BALAGAN - ДРОП

Deep - creative agency - Дело Z

DPG Russia - 10-летие Додо

Seven - Агуша. Истории для прогулки

Best B2B Event (в категории оцениваются B2B мероприятия (публичные, социально-культурные, корпоративные), а также способы их продвижения)

PromoSpace - X.O Lounge_150 лет Hennessy

Eventum Premo - SAP Value Awards

Коммуникационное агентство Р.И.М. - Открытие терминала С международного аэропорта Шереметьево: новые ворота в Россию

Best B2C Event (в категории оцениваются B2C мероприятия (потребительские, социально-культурные, корпоративные), а также способы их продвижения)

In10sive - Домик Barbie

Eventum Premo - Audi CirQ3

Action - Барни. Мировые рекорды

Коммуникационное агентство Р.И.М. - Telling Stories Fest: 1 миллион зрителей - 1 миллион историй

Redday - Cat Fest Royal Canin 2020

inJOY marketing event agency (ICON Group) - Балконфест

inJOY marketing event agency (ICON Group) - Концерт тур "Для Своих"

Best PR Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании с использованием PR-инструментов)

BALAGAN - ДРОП

emg - Достойно твоего Инстаграма. ИКЕА х Вирджил Абло

Коммуникационное агентство Р.И.М. - Обувь из жвачки - твой шаг вперёд в борьбе с отходами

DPG Russia - 10-летие Додо

Best Creative Campaign (в категории оценивается креативная составляющая и качество реализации рекламной кампании)

Агентство недвижимости " Аякс " - Какой ты риэлтор

Аякс - Какой ты риэлтор Sorry, Guys. Media - Переработай это

Humanz - Откройте мир глазами ребенка

Креативное агентство " СДЕЛАНО ВМЕСТЕ " - Рекламная кампания " Густые, как ни крути "

СДЕЛАНО ВМЕСТЕ - Рекламная кампания Густые, как ни крути DPG Russia - 10-летие Додо

КБ-12 - Да, мне больше всех надо!

GREAT - УТКОНОС ИТОИСЁНОС, включая CTR

Best Sponsorship Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании, в рамках которых спонсорство выступает в качестве основного способа продвижения товаров и услуг)

emg - Как Play-Doh слепили продажи в Новый год

inJOY marketing event agency (ICON Group) - МегаФон ТВ Хаус

GREAT - Заряжай за Зенит: как "Степан Разин" помог болельщикам быть вместе с командой

Best Collaboration Campaign (в категории оцениваются коллаборации между брендами в рамках рекламных кампаний)

BALAGAN - ДРОП

КБ-12 - "Первые объятия": онлайн-школа родительства от Skillbox и Huggies

Best Social Campaign for non-profit/public service/NGO (в категории оцениваются рекламные кампании на социальную тематику, имеющие общественное значение и затрагивающие важные социальные тематики)

PRP Group - Фокус на родинки

Сейлз-хаус "Газпром-Медиа" - Рекламная кампания онлайн-платформы для поиска хозяев бездомным животным

Action - N23. Аромат, основанный на реальных событиях

emg - Мир без врачей

emg - Dolphin - Eternal stream

Market Group - Мобильное приложение "Свет"

GREAT - Голоса улиц

Octagon - "Не выходи из-за меня!"

Имена победителей первого конкурсного сезона будут озвучены на торжественной Церемонии награждения 17 ноября. Список лучших работ будет опубликован на официальном сайте Perspectum Awards.

Perspectum Awards - профессиональный конкурс в области маркетинговых коммуникаций, учрежденный Российской Ассоциацией Маркетинговых Услуг. Проект оценивает современные маркетинговые инструменты, нестандартные практики и тренды индустрии.

Организаторы

РАМУ, ЦРБК

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Стратегический digital-партнер: Mail.ru

Индустриальные партнеры: АКАР, IAB Russia, индустриальный контент-портал ADPASS, АМА, НАОМ, АКОС, АТМ

Информационные партнеры: Rambler&Co, Intercom Media, Event Live, Комсомольская Правда, CMS magazine, AdWillad, Телеграм-канал "Как сохранить клиента", Телеграм-канал "Маркетинг и реклама", +1 Платформа

Книжный партнер: Альпина Паблишер

При поддержке: АКМР, REPA

Возрастная категория 16+