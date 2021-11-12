Глава Уральской ТПП получил премию "Экономист года - 2021"

ТАСС, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин получил премию "Экономист года - 2021" на VI Всероссийском экономическом собрании, сообщили в пресс-службе УТПП в пятницу.

"[Премия вручена] за особый вклад за разработку и внедрение системы дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса в регионе в условиях пандемии, за развитие внешнеторгового сотрудничества и выстраивание международных связей с применением новых форм, за активную деятельность, направленную на привлечение инвестиций в Уральский регион, как сказано в наградных документах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидатура Беседина была выдвинута Уральским отделением Вольного экономического общества, которое объединяет ведущих экономистов региона. Жюри премии под председательством первого заместителя комитета Государственной думы по экономической политике Сергея Калашникова выбрало его из 145 кандидатов от региональных отделений общества.

Всероссийское экономическое собрание проводится Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов при поддержке Совета Федерации.