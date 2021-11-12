Завершение Года Италии и 10-летие Екатеринбург-ЭКСПО пройдет в формате COVID-free

ТАСС, 12 ноября. Международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО" (МВЦ) 1 декабря соберет всю политическую и бизнес элиту Свердловской области, чтобы отметить завершение Года Италии и 10-летие МВЦ. Об этом сообщили в пятницу организаторы.

"В этом году Италия стала партнером-страной международной выставки ИННОПРОМ, который традиционно проходит в Екатеринбург-ЭКСПО. А весь 2021 год в Свердловской области был объявлен годом Италии. Гости мероприятия получат уникальнейшую возможность не только насладиться великолепной музыкой, но и общением друг с другом", - сказано в сообщении.

Мероприятие (18+) пройдет в формате COVID-free. Доступ гостей в "МТС Live Холл" будет проводиться только по пригласительным билетам и при наличии QR-кодов для привитых и переболевших граждан.

"Перед гостями выступит мировая джазовая звезда Марио Бионди. На главной сцене Екатеринбурга прозвучат новые композиции и любимые хиты известного итальянца под аккомпанемент его инструменталистов", - рассказали организаторы.

"Уверен, что этот проект будет содействовать тесному международному и культурному партнерству двух наших стран. В период, когда границы государств закрыты из-за пандемии, этот проект позволит жителям Екатеринбурга хотя бы на один вечер попасть в Италию", - рассказал Почетный консул Итальянской Республики в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино.