Опыт Пермского края по наполнению ЕГРН отметили на федеральном уровне

ТАСС, 12 ноября. /ТАСС/. Опыт Пермского края в соединении в одной закупке работ по подготовке генплана и правил землепользования и застройки отметили на федеральном уровне. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Помощник полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Екатерина Карутина отметила позитивный опыт Прикамья в соединении в одной закупке работ по подготовке генплана и правил землепользования и застройки. Также она дала высокую оценку опыту Пермского края по выделению субсидий органам местного самоуправления на разработку проектов межевания и выполнение комплексных кадастровых работ и их организации путем проведения совместной закупки", - говорится в сообщении.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что строительство - это одно из ключевых направлений экономики, поэтому задача региона - создать для развития отрасли максимально комфортные условия, а также развивать сервис "Земля для стройки". "В том числе важно, чтобы ресурс "Земля для стройки" был удобным для планирования строительства, а срок от обращения до заключения договора аренды был минимально возможным", - приводит пресс-служба слова Махонина.

Сервис "Земля для стройки", запущенный в крае в феврале текущего года в пилотном формате, предназначен для того, чтобы потенциальные инвесторы, а также жители региона могли удобно и оперативно в одном месте выбирать подходящие участки для возведения домов или иных объектов. На карте также можно получить информацию о выбранном участке, рассчитать потенциальную стоимость, спрогнозировать будущие налоги и сборы, а затем обратиться за предоставлением в уполномоченный орган.