Стали известны лауреаты премий "Экономист года" и "Экономическая книга года"

​​​​​ТАСС, 12 ноября. Всероссийское экономическое Собрание (0+) состоялось 11 ноября. Собрание посвятили 30-летию Международного Союза экономистов и профессиональному празднику День экономиста, который был учрежден решением Правительства России в дату основания Вольного экономического общества России. Трансляция мероприятия велась из Каминного зала "Дома экономиста" на Тверской - штаб-квартиры организаторов: Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов.

Благодаря видеомостам и электронным платформам, соединяющим Москву с регионами страны, к работе Собрания подключились около 5 тыс. специалистов и экспертов из 72 субъектов РФ и 21 страны мира. Среди них - руководители Организации Объединенных Наций, представители комитетов Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ, администраций регионов, профильных ведомств, Евразийской экономической комиссии, реального сектора экономики, образовательного сообщества, ведущие ученые и эксперты, общественные деятели.

Выступая с приветствием, заместитель генерального секретаря ООН Татьяна Валовая поздравила Международный Союз экономистов с 30-летием, отметив, что за эти годы организация "приобрела динамику и весомое международное представительство".

"Международный Союз экономистов имеет Генеральный Консультативный статус ЭКОСОС ООН, активно взаимодействует с ООН. Многостороннее сотрудничество сегодня приобретает новый облик, становится более интегрировано и инклюзивно, поэтому для ООН очень важен диалог с такими авторитетными неправительственными организациями как Союз", - отметила Татьяна Валовая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что в МИД России ценят активную деятельность Союза, способствующую продвижению международного научного сотрудничества.

"За минувшие десятилетия МСЭ накопил солидный опыт по осмыслению структурных изменений, происходящих в глобальной экономике. В его рамках эффективно функционируют высокопрофессиональные научно-исследовательские, образовательные и консультационные структуры. Признание получает экспертный вклад Союза в работу ЭКОСОС ООН", - говорится в приветствии Сергея Лаврова.

Президент РАН Александр Сергеев отметил особый вклад Международного Союза экономистов в содействие социальному и экономическому прогрессу, в реализацию целей устойчивого развития, в развитие общественной дипломатии.

"Представляется, что сотрудничество ученых имеет ключевое значение для достижения договоренностей по проблемам глобального характера", -полагает президент РАН.

Тема собрания в этом году: "Вызовы будущего: человек и общество - к устойчивому социально-экономическому развитию".

Выступая с докладом, президент ВЭО России, президент МСЭ Сергей Бодрунов подчеркнул, что "новая модель экономики в России, вписанная в систему долгосрочного планирования и выстроенная вокруг человека, его нужд, его реальных потребностей, его благополучия, образования, здоровья, активного долголетия, должна стать делом недалекого будущего".

Реализация этой модели, по мнению ученого, невозможна без повышения эффективности расходов, а значит, без "стратегирования и долгосрочного планирования, которое дает качественно новое видение, необходимое для формирования экономической политики и реализации национальных целей".

На Всероссийском экономическом собрании по традиции были объявлены имена лауреатов общероссийских высших общественных экономических премий "Экономист года" и "Экономическая книга года", учрежденных Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов.

В этом году на соискание звания "Экономист года" претендовало 145 кандидатов со всей страны. Кандидатов выдвигали научные и экспертные центры, институты РАН, предприятия и общественные объединения, ведущие вузы страны.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин был удостоен премии "Экономист года-2021" за особый вклад в разработку и внедрение в регионе системы дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

"На самом деле было непросто отвечать на ожидания бизнеса, но, мне кажется, кое-что нам удалось. Это наша юридическая помощь, когда бизнес сталкивался с невозможностью выполнить свои обязательства. Только на Урале это спасло сотни предприятий. Это серьезная, системная работа с органами исполнительной власти по выработке, доработке и совершенствованию инструментов, мер поддержки бизнеса. О результатах нашей работы, в том числе, говорят благодарности от предприятий и сегодняшняя номинация", - рассказал Андрей Беседин.

Этот год был богат на интересные экономические издания. На соискание общественной премии "Экономическая книга" года были представлены 254 издания. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Специальными премиями были отмечены следующие издания: "Управление отходами в современной России", "Изобретения, изменившие мир. История российских новаторов", "Владимир Щербаков. Гибель советской империи глазами последнего председателя Госплана СССР", "Управление устойчивым развитием крупного города, региона: проблемы и пути трансформации".

Лауреатами премии стали: монография "Формирование цифровой экономики в России: вызовы, перспективы, риски", учебники "Лекции по макроэкономике: учебное пособие для вузов" и "Экономика устойчивого развития", "Энциклопедия редких антикварных книг о финансах Российской империи".

Специального диплома премии была удостоена монография "Кристалл роста. К русскому экономическому чуду". Ее авторы - Александр Галушка, Артур Ниязметов и Максим Окулов - описали причины, механизмы, модели и конкретные решения, которые стали движущими силами бурного экономического роста отечественной экономики с 1929 по 1955 гг.