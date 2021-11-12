Фонд Росконгресс, "Сделано в России" и Роскачество подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 12 ноября. Фонд Росконгресс, проект "Сделано в России" и Роскачество заключили соглашение о реализации стратегического партнерства.

В рамках документа "Сделано в России" предоставит льготные условия для участия в проекте отечественным компаниям, с помощью Роскачества внедряющим в свою деятельность современные подходы к управлению качеством товаров и услуг.

Свои подписи в документе поставили директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, руководитель Роскачества Максим Протасов и руководитель направления Сделано в России и торговых цифровых платформ Михаил Садченков.

"Благодаря интеграции темы постоянного повышения качества российских товаров и услуг в повестку ключевых деловых мероприятий страны, мы сможем привлечь внимание к проблеме представителей бизнес-сообщества и правительственных структур. Совместная работа по этому треку с Роскачеством позволит найти оптимальные решения для повышения конкурентоспособности наших национальных брендов, товаров и услуг на российском и международном рынках", – отметил Александр Стуглев.

В рамках взаимодействия стороны будут проводить консультации, оказывать экспертную поддержку и организовывать различные мероприятия, включая круглые столы, ярмарки, форумы и деловые встречи. Также соглашение предусматривает информационное сотрудничество с точки зрения всестороннего освещения совместной деятельности организаций.

"Повышение качества жизни наших граждан невозможно без постоянного улучшения качества процессов производства товаров и услуг. Отрадно, что Фонд Росконгресс и проект "Сделано в России" готовы оказывать поддержку и содействие в продвижении национальным лидерам качества: тем предприятиям страны, которые внедряют лучшие системы управления качеством в рамках Правительственной премии в области качества, и чьи товары и услуги получают российский государственный Знак качества", – подчеркнул Максим Протасов.

Согласно документу, в проекте "Сделано в России" на льготных условиях смогут участвовать российские компании, товарам которых по результатам исследований Роскачества присвоен рейтинг от 4 баллов и выше. Кроме того, меры поддержки распространяются на организации, которые в течение последних трех лет участвовали в конкурсе на соискание премий Правительства РФ в области качества и по результатам диагностики процессов набрали от 400 баллов.

"Наша площадка предоставляет бизнесу все возможные инструменты для продвижения на российском рынке и выхода за рубеж. Недавно участникам "Сделано в России" предоставили привилегированную услугу по доставке курьерских отправлений и грузов по всему миру на специальных условиях. Теперь воспользоваться этими возможностями и привилегиями смогут и национальные лидеры в области качества, выделяемые Роскачеством", – рассказал Михаил Садченков.

Более того, российским компаниям, продукции которых присвоен российский Знак качества, а также лауреатам или дипломантам премии Правительства РФ в области качества, участие в проекте "Сделано в России" будет предоставлено на безвозмездной основе.