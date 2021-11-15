Макдоналдс объединил более 10 тыс. россиян заботой об окружающей среде

ТАСС, 12 ноября. Макдоналдс подводит итоги всероссийской экологической акции #МойЭкоДень, направленной на популяризацию заботы об окружающей среде и раздельного сбора мусора. В этом году более 10 тыс. человек по всей стране вышли на субботники и плоггинг-забеги, чтобы сделать родные города чище. Проект стал победителем в номинации "Экология" всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел-2021", проходящего под эгидой Ассоциации менеджеров России и Национального совета по корпоративному волонтерству.

По сравнению с прошлым годом количество городов-участников акции увеличилось почти в два раза, а география акции расширилась на все регионы присутствия Макдоналдс в России, включая Дальний Восток, где Макдоналдс открыл первые предприятия в конце прошлого года. Волонтеры в более чем 70 городах России собрали более 90 тонн мусора - в два раза больше, чем в прошлом году. Компания Макдоналдс передала его на переработку везде, где для этого есть инфраструктура. После акции более 90% опрошенных участников заявили о том, что изменят свой подход к сбору отходов и будут бережнее относиться к природе родного города.

В этом году Макдоналдс впервые сотрудничал с творческими коллективами, чтобы донести важность заботы об окружающей̆ среде до как можно более широкой аудитории и показать, что экологическая ответственность может стать такой же естественной и неотъемлемой частью жизни, как музыка. Так, Макдоналдс и студия креативных музыкальных технологий Playtronica создали совместный трек из звуков перерабатываемой упаковки Макдоналдс, а российская инди-группа СБПЧ создала специальный DJ-сет для участников экологической акции #МойЭкоДень от Макдоналдс.

Помимо субботников и плоггинг-забегов, компания также провела интерактивные занятия для школьников и студентов, направленные на воспитание бережного отношения к природе и ее богатствам. Самыми активными участниками акции #МойЭкоДень стали корпоративные волонтеры Макдоналдс, представители городских администраций и волонтерских организаций, а также студенты и школьники.

В 2019 году Макдоналдс первым в индустрии общественного питания в России запустил пилотный проект по раздельному сбору и дальнейшей переработке отходов, в том числе бумажных стаканчиков с тонким слоем полиэтиленового покрытия внутри, которые ранее считались неперерабатываемыми. Первые результаты говорят о необходимости масштабной просветительской работы среди населения, продвижения культуры осознанного потребления и рационального природопользования.