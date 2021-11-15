Энтузиазм и открытость привели Сургутский район к успеху на "Российском промышленнике"

ТАСС, 15 ноября. На Международном форуме "Российский промышленник", который прошел на минувшей неделе в Санкт-Петербурге, администрация Сургутского района подписала семь соглашений. Среди них - о сотрудничестве с Центром развития промышленности Ленинградской области, Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и Региональным объединением работодателей, Институтом полимеров и заводом по переработке пластмасс. Также были подписаны договоры с ассоциацией "Машиностроительный кластер Республики Татарстан", Уральским союзом туриндустрии и Управлением инвестиций Санкт-Петербурга.

Делегация района привезла и смонтировала на форуме интерактивную инвестиционную карту Сургутского района, построила экспозицию. Глава муниципального образования Андрей Трубецкой встречал гостей, представлял регион и Сургутский район - в том числе губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и президенту Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолию Турчаку. По словам Турчака, стенд Сургутского района был прекрасно подготовлен и оформлен.

Зачем участвовали в форуме?

Ответом на свой вопрос глава района изначально поставил самые прагматичные цели - найти инвесторов и застройщиков. "Не секрет, что ситуация на строительном рынке складывается непростая, в частности, по жилищному строительству. У местных застройщиков нет желания работать по ценам, которые устанавливает региональная служба по тарифам. Если не участвовать в таких мероприятиях, можно до бесконечности вариться в собственном соку. Как сказал один из великих - безумно делать одно и то же снова и снова и ожидать разных результатов", - процитировал Трубецкой Эйнштейна, добавив, что на подобном форуме ранее уже нашли застройщиков, которые работают в районе по строительству школ. "Планируем построить школу по концессии в районе Гидронамыв в городском поселке Белый Яр. Возможно, найдем здесь новых застройщиков, которые будут работать в Сургутском районе", - добавляет глава.

Почему удалось "выстрелить" на форуме?

По мнению Трубецкого, Сургутский район "выстрелил" на "Российском промышленнике" прежде всего, благодаря энтузиазму и открытости. "Мы представили возможности нашего муниципалитета и Югры, описали перспективы и честно рассказали о трудностях. Готовы работать, рассматривать предложения. Надеемся, семь соглашений это не предел", - считает он.

Глава оценивает перспективы как отличные по самым разным направлениям. "Судите сами, Сургутский район - самый большой муниципалитет в Югре. У нас добывается 80 млн тонн нефти, это четверть всей добычи в стране. Работают семь ВИНКов (вертикально-интегрированная нефтяная компания) и 17 независимых производителей добычи нефти. Объем производства - 1 трлн 80 млрд рублей, это треть от всего производства Югры. Почти треть всей сельхозпродукции Югры производится на территории района. Плюс огромные возможности для бизнеса, строительства и туризма", - рассказал он.

Также, добавил глава, в Сургутском районе особое внимание уделяется малому и среднему предпринимательству: правительством Югры разработан целый комплекс мер поддержки, в том числе субсидирование и льготное кредитование, а также возмещение части затрат. "Помощь настолько существенная, что даже крупные компании открывают у нас филиалы в формате МСП. На территории Сургутского района реализуется более 300 инвестиционных проектов, в том числе четыре - приоритетных", - добавил Трубецкой.

Бизнес

На протяжении пяти лет муниципалитет является лидером регионального инвестрейтинга Югры. Сегодня на территории района реализуется четыре масштабных инвестпроекта. В 2020 году по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой вышел закон о господдержке инвестиционной деятельности. Крупную поддержку предприятия получают из бюджета округа через Фонд развития Югры - субсидии, гранты, займы, льготы, преференции и иные возможности поддержать инвестиционные проекты. "Мы, в свою очередь, развиваем поддержку на муниципальном уровне. За счет местного бюджета выдаем субсидии, компенсирующие затраты малых и средних предприятий, предоставляем гранты на создание собственного дела - до 15 млн рублей. Для размещения бизнеса предлагаем 72 муниципальные инвестплощадки, из них 45 - земельные участки. Параллельно формируем базу из частных предложений, которой также могут воспользоваться потенциальные инвесторы", - отмечает глава МО.

Один из знаковых для района проектов реализуется в рамках соглашения по строительству российской "Северсталью" и итальянской Tenaris совместного предприятия по выпуску нефтяных сварных труб. В феврале 2019 года "Северсталь" объявила о создании СП с Tenaris по выпуску сварных труб нефтяного сортамента, в мае Еврокомиссия одобрила создание российско-итальянского СП. Соглашение было подписано по итогам первого Форума северных муниципалитетов, прошедшего в октябре 2019 года в Сургутском районе, разрешение на строительство было выдано в августе 2020 года. СП строит и будет управлять заводом по производству и поставкам отдельных видов труб и продукции для нефтяной и газовой инфраструктуры в России и на территории СНГ. Мощность завода составит 300 тыс. тонн труб в год, объем инвестиций в него - $240 млн.

Генеральный директор ООО "ТенарисСеверсталь" Олег Казарский выразил на форуме слова благодарности главе района и его команде за старт и ход проекта. "Непросто было найти земельный участок, реализовывать инфраструктуру - энерго-, газоснабжение, железнодорожные и автомобильные пути. Район оказал большую поддержку нам как инвесторам", - сказал Казарский.

Основная отрасль в Сургутском районе - нефтедобыча. В производстве используется различное оборудование с отрасли нефтегазового машиностроения. Именно эту отрасль и предлагают развивать машиностроители в Сургутском районе. "Лучше развивать нефтегазовое машиностроение здесь, чем закупать из других субъектов, из других стран", - считает председатель правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров.

Подписанное на форуме соглашение района и кластера, по мнению Майорова, "позволит выстроить постоянный информационный обмен, принимать участие в совместных предприятиях. Это, как правило, приводит к реализации совместных проектов". Со своей стороны Машиностроительный кластер Татарстана готов представить инвестпроект по выпуску вторичного каучука. "Утилизацией старых покрышек в резиновые крошки никого не удивить. А вот переработать крошку во вторичный каучук - как раз наше ноу-хау. 240 тыс. тонн этого сырья сегодня закупается из Индии, Южной Кореи и Нидерландов. Мы намерены поставить 25 заводов, открыты пока шесть. Все их нужно распределить по территории России для того, чтобы сырье не возить, чтобы сырье было местное", - рассказал Майоров.

Соглашение было подписано и с АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области". Генеральный директор Вера Штокайло отметила, что у центра уже есть опыт работы с субъектами РФ и с рядом муниципалитетов. "Мы видим потенциал для взаимодействия с сургутским районом и очень рады, что зафиксировали дальнейшие шаги нашего взаимодействия. Возможно, в будущем году ситуация позволит нам приехать в ваш регион с межрегиональной бизнес-миссией", - сказала она.

Строительство

За пять лет, отмечает Трубецкой, на территории района расселено больше 100 тыс. кв. м аварийного жилья, приобретено жилья на 8 млрд рублей. "Тем не менее, объемы аварийного жилья остаются внушительными - 570 тыс. кв. м. Ежегодная потребность - 70 тыс. кв. м жилья. Львиная доля финансирования на жилищные программы выделяется правительством Югры. Первыми в стране мы начали использовать концессию", - отмечает он.

Реализуемые по концессии два проекта на территории района - школы в сельских поселениях Нижнесортымском и Солнечном на 1,1 тыс. мест каждая, а также детский сад на 300 мест в Нижнесортымском - строит красноярское ООО "СК град", - компания, имеющая в активе более 120 успешно реализованных проектов социальной инфраструктуры в 34 населенных пунктах РФ от Крыма до Кунашира. Концессионер сотрудничает с Сургутским районом с 2018 года и уже готов к третьей концессии. "Будем помогать Сургутскому району решать вопросы, связанные с образованием, спортом и другими сферами. Находимся на финальном этапе заключения третьей концессии - строительство школы в поселке Белый Яр. Надеемся закрывать потребности муниципального образования по строительству объектов социальной инфраструктуры. Обязательно будем участвовать и помогать на взаимовыгодной основе", - сказал директор по развитию компании Сергей Молчанов на форуме, добавив, что общие инвестиции в район с учетом реализуемых проектов и объектов в рамках третьей концессии со стороны "СК град" составили уже 4,5 млрд рублей.

По словам заместителя главы Сургутского района Юлии Марковой, главная задача - создать людям комфортные условия для проживания. "Для этого мы должны сносить аварийные дома и строить новые благоустроенные. Сургутский район всегда за добросовестную конкуренцию, это порождает лучшие условия для жизни. Когда мы говорим о привлечении инвестора, мы рады любому добросовестному инвестору, который готов приходить на нашу территорию, который готов строить качественно и в срок за те средства, которые предусмотрены", - отметила Маркова.

Туризм

Губернатор Югры Наталья Комарова поставила одной из приоритетных задач развитие в округе внутреннего туризма, этнотуризм.

Хантыйские стойбища, природные заповедники, музеи, - на территории есть все для этно- и гастротуризма, убежден глава района. "Более 100 млн рублей уже вложили в турбазу "Ляминские берега". Создаем уникальный туристический кластер в хантыйской деревне Русскинская. Продвигаем урочище Барсова гора - строим на территории памятника музейно-археологический комплекс с туристической тропой. Кстати, там будет 6-мая фигура шерстистого носорога, останки которого нашли на Барсовой горе. И это только часть наших предложений для инвесторов", - констатировал Трубецкой.

По словам замглавы МО Татьяны Османкиной, районные власти рассматривают туризм как отрасль, которая поможет диверсифицировать экономику и не быть зависимыми только от богатств недр. "Мы считаем, что развитие этой отрасли даст большой мультипликативный эффект. Туризм в районе имеет большую перспективу для развития, мы в начале пути. Сейчас создаем объекты, которые войдут в инфраструктуру отрасли. Прежде всего это музейно-археологический комплекс Барсова гора и тропа, которая пройдет по этому урочищу, как основной элемент археологического комплекса. Урочище Барсова гора - уникальное место, единственное в России, где сохранилось более 50 реликтовых мхов. К весне 2022 года этот масштабный проект будет реализован, и приглашение инвесторов - правильный посыл с нашей стороны. Финансовая емкость проекта, по нашим прогнозам, около 400 млн рублей", - сказала она. Также, по словам Османкиной, район развивает проект в деревне Русскинская, где находится Музей природы и человека. "Там появился гостиничный комплекс, и мы ищем инвестора, поскольку такой маршрут весьма востребован, а с появлением гостиницы он еще более активизируется", - сказала она.

Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве в продвижении туристического потенциала района и создании благоприятных условий для устойчивого развития туризма на территории муниципалитета подписали на форуме глава Сургутского района и президент некоммерческой организации "Уральский союз туриндустрии" Ольга Ергунова. "То, что делается в Сургутском районе, - повышение качества туристических объектов, таких как как Барсова гора, Ляминская база отдыха, этнопарк Русскинская, сможет стать точками притяжения туристов. Турист требует качественный туристический продукт. Без инвестиций сделать это невозможно", - считает Ергунова. Она также предложила организовать в районе тур, связанный с добычей нефти. "Каждая пятая российская тонна нефти добывается здесь. Но есть ли в районе туры, связанные с тем, чтобы путешествовать и попробовать себя в роли нефтяника? Интерес, поверьте, колоссальный", - отметила она. Также президент союза предложила презентовать туристический потенциал Сургутского района коллегам из Латинской Америки, которых она сопровождала на форуме.

"…Включить в Санкт-Петербург"

Наиболее ярко о петербургской миссии сургутян на форуме высказался президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак - с союзом район также заключил соглашение. "Когда мы с губернатором слушали доклад руководителя, то были в восторге от того, что там делается и как они работают. <…>. По ходу дела родилась идея, что надо включить Сургутский район в состав Санкт-Петербурга", - пошутил президент регионального СПП.

О форуме

XXV Международный форум "Российский промышленник - 2021" прошел в Санкт-Петербурге 10-12 ноября. Это масштабное конгрессно-выставочное мероприятие для демонстрации инновационного промышленного оборудования, продукции, технологий компаний с целью их продвижения на региональные и международные рынки. Форум является крупнейшей площадкой Северо-Запада, которая объединяет регионы России для демонстрации инновационного промышленного оборудования и технологий по направлениям машиностроения, металлообработки, автоматизации, инноваций.

В составе делегации района работали глава Андрей Трубецкой, его заместители Юлия Маркова и Татьяна Османкина, начальник управления инвестиционной политики Елена Мельникова, руководители ряда предприятий района, таких как ООО "Завод ЖелезоБетонСтрой", ООО "Сургутмебель", ООО "Дикоросы Югры", ООО "Центр инновационного молодежного творчества - Вектор", ООО "Северпласт".

В райадминистрации напомнили, что участие Сургутского района в форуме состоялось при поддержке Ханты-Мансийского автономного округа. "Благодаря активной работе губернатора Югры Натальи Комаровой и правительства региона в Югре создан благоприятный инвестклимат для развития предпринимательства. Что и продемонстрировала делегация Сургутского района в течение этих трех дней", - сказано в сообщении администрации МО.

О районе

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.