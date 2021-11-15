"Россети Тюмень" завершили реконструкцию высоковольтной ЛЭП в центре Югры

ТАСС, 15 ноября. Специалисты "Россети Тюмень" завершили реконструкцию высоковольтной линии электропередачи в центре Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В результате работ повысилась надежность энергоснабжения около 10 тыс. жителей Нефтеюганского района, компаний "Транснефть" и "РЖД". Стоимость инвестиционного проекта составила более 238 млн рублей, сообщили в понедельник в управлении по связям с общественностью энергокомпании.

"Воздушная линия 110 кВ "Магистральная - Кинтус" обеспечивает транзит электроэнергии для компаний "Транснефть" и "РЖД", а также трех населенных пунктов Нефтеюганского района, поэтому модернизация проводилась без ограничения энергоснабжения потребителей. Для этого в ходе подготовительных работ энергетики построили временную линию электропередачи протяженностью 8,3 км", - сказано в сообщении.

Энергетики завершили работу менее чем за полтора года. В процессе модернизации воздушной линии специалисты установили 66 новых опор, смонтировали сталеалюминевый провод, грозозащитный трос и волоконно-оптическую линию связи. Кроме того, специалисты обустроили четыре стационарных переезда через нефтемагистрали, что позволит оперативно обслуживать линию электропередачи без повреждения трубопроводов. Работы осложнялись труднодоступностью объекта, большая часть которого расположена среди болот. Для доставки к месту проведения работ персонала, оборудования и материалов энергетики использовали специализированную технику повышенной проходимости, а основные мероприятия проекта проводили до наступления периодов межсезонья.

Как отметила и.о. заместителя генерального директора АО "Россети Тюмень" по инвестиционной деятельности Елена Бакланова, реконструкция действующих линейных объектов не подразумевает изменения параметров электросетей и проводится для повышения надежности электроснабжения и качества передаваемой электроэнергии, а также для уменьшения затрат на обслуживание электросетевого комплекса.