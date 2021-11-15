Смоленская область вошла в десятку регионов РФ по управлению качеством образования

ТАСС, 15 ноября. Смоленская область вошла в первую десятку среди российских регионов по результатам оценки региональных механизмов управления качеством образования по итогам 2021 года. В прошлом году регион занял 18-19 место, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Смоленской области.

"По результатам оценки региональных механизмов управления качеством образования в этом году Смоленская область заняла 7 рейтинговое место среди всех субъектов РФ, при том, что в прошлом году регион был на 18-19 месте. Это значительный шаг вперед. По большинству позиций динамика положительная: на данный момент мы находимся в зоне, соответствующей высокому уровню управления качеством образования, а годом ранее - среднему", - приводит пресс-служба слова главы регионального департамента по образованию и науке Елены Талкиной.

Она уточнила, что при оценке эксперты высоко оценили эффективность управления региональных систем поддержки школ с низкими результатами обучения, эффективность руководителей всех образовательных организаций, обеспечение профессионального развития педагогов, а также организацию воспитания обучающихся и качество дошкольного образования.

"Считаю, что полученные результаты должны стать основанием для организационно-управленческих выводов, активного участия органов местного самоуправления в создании условий для развития качественного образования. Такой подход позволит обеспечить наиболее эффективное расходование бюджетных средств на материально-техническое, информационно-методическое и кадровое обеспечение образовательных организаций, а также повысить доступность качественного образования, соответствующего потребностям местных жителей", - добавил губернатор Смоленской области Алексей Островский, слова которого приводит пресс-служба.