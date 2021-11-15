Онлайн-брифинг "Инженеры Победы в год науки и технологий" прошел в Москве

ТАСС, 15 ноября. В ТАСС 15 ноября прошел онлайн-брифинг "Инженеры Победы в год науки и технологий: ретроспектива технологического прорыва промышленности".

Он был посвящен первым итогам и развитию Международного исторического проекта "Инженеры победы", который в Год науки и технологий проводит Международный молодежный научно-технический фестиваль "От Винта!" под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ в партнерстве холдинга Вертолеты России, Рособоронэкспорт и Объединенной судостроительной корпорации.

В работе конференции приняли участие общественные деятели, представители науки, промышленности и культуры, журналисты.

Модератор онлайн-брифинга, руководитель аналитической группы пресс-центра ТАСС Андрей Журанков в своем вступительном слове обозначил основные тезисы дискуссии об уникальности проекта "Инженеры Победы", поднимающего важную тему роли промышленности в достижении победы в Великой Отечественной войне, о сохранении исторической памяти в ретроспективе трудовых подвигов советских инженеров, конструкторов, рабочих коллективов, позволивших добиться технологического и промышленного преимущества над врагом в тяжелейших условиях военных лет.

Руководитель Фестиваля "От Винта!", автор проекта "Инженеры Победы" Виктория Соболева отметила важность передачи победного исторического опыта современному поколению изобретателей и конструкторов: "Для нас особенно важно показать, какими усилиями был достигнут технологический прорыв в 40 годы ХХ века, какой потенциал промышленных решений на годы вперед был заложен нашими инженерами".

О достижениях судостроительной отрасли в военное время, подлинном трудовом подвиге корабелов рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций Объединенной судостроительной корпорации Дмитрий Бобков: "Наша молодежь получает огромный положительный заряд, узнавая героическую историю предыдущих поколений корабелов, чувствуя сопричастность к их подвигу".

Замдиректора по социальной политике Улан-Удэнского авиационного завода холдинга "Вертолеты России" Юрий Фомин познакомил участников с ретроспективой военного пути своего предприятий. По его словам, проект вызывает отклик у самых разных людей, у самой широкой аудитории, которая находят в нем информацию о героизме и самоотверженности таких же инженеров и специалистов, как они.

Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой в своей речи обратил внимание на фундаментальную роль тыла в деле общей Победы. Благодаря героизму и самоотверженности начальников производств, инженеров, обычных рабочих, СССР превратился в ведущую индустриальную державу, и этот технологический прорыв дал мощную базу для дальнейшего развития нашей страны во многих сферах, в том числе - в космической.

Поэт Александр Шаганов в своем выступлении подтвердил огромную важность образа героя, в том числе героя тыла для песенной культуры, которая в последнее время все больше нуждается в настоящих, душевных песнях. Этот общественный запрос идет от сердца, отметил он.

В ходе брифинга заместитель руководителя Исторического парка "Россия - моя История" в г. Краснодар Татьяна Дроздова объявила о подготовке мультимедийной выставки "Инженеры победы" в Краснодаре весной следующего года. Выставка будет основана на материалах проекта, собранных участниками фестиваля "От Винта!" и безвозмездно переданных парку.

По итогам онлайн-брифинга Сергей Липовой высказал мысль о том, что идеи, ставшие основой концепции проекта "Инженеры Победы", по заложенным в них глубоким смыслам вполне могут претендовать на роль национальной идеи: "Истории и судьбы людей и трудовых коллективов, тесно вплетены в судьбу всей нашей страны, всего нашего народа. И этот проект - дань памяти тем, кто своим самоотверженным трудом внес неоценимый вклад в Победу. Это прекрасная мотивация для всех нас, живущих сегодня, и особенно - для подрастающего поколения к тому, чтобы учиться, развиваться, добиваться новых высот во всех научных и технических сферах. Разве не в этом проявляется настоящий патриотизм?".

"Инженеры победы" - это летопись трудового подвига коллективов промышленности, уникальные архивные материалы и фотосвидетельства, документы и публикации, рассказывающие о технологическом прорыве, который был совершен конструкторами, изобретателями, простыми рабочими в критически важный для страны момент.