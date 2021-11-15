Экопарк с вишневым садом появится в Подмосковье

ТАСС, 15 ноября. Уникальное общественное пространство с сохраненным природным ландшафтом, интегрированным в городскую среду, появится в жилом комплексе "Мытищи Парк" от группы "Самолет". По замыслу создателей, экопарк должен визуально объединить лесной массив с прилегающей жилой застройкой.

За основу решения благоустройства архитекторы бюро Gren и специалисты группы "Самолет" взяли идею сохранения максимального количества существующих на участке деревьев. Совместно команды разработали проект комфортного, современного пространства для отдыха, игр, прогулок и занятий на свежем воздухе. Более 200 крупных деревьев, в основном - сосен, сохраняются и пересаживаются в пределах первых трех кварталов, а это только половина проекта.

"Экопарк - логичное решение для большого жилого проекта, который реализуется в Подмосковье. В современном обществе люди стремятся культивировать ответственное отношение к экологии, горожане хотят быть ближе к природе. В Экопарке в Мытищах мы предусмотрели различные сценарии для досуга на свежем воздухе: экотропы, природные игровые площадки, зоны для спокойного отдыха и пикника с качелями, гамаками, беседками и навесами, деревянные дорожки-настилы, кормушки для птиц. Вишневый сад станет продолжением городского променада и объектом созерцания и вдохновения весной, в период цветения", - говорит творческий руководитель архитектурного бюро Gren Катерина Грень.

Доминантой благоустроенной территории станет восстановленный холм с пересаженными на него крупномерами сосен и других сохраненных деревьев. Через холм проложены деревянные лестницы и пандусы - по ним удобно и легко подняться и оказаться наедине с первозданной природой. Здесь же можно будет покормить птиц и белок: вблизи экотропы установят для них кормушки.

В озеленении экологичного общественного пространства использованы липа, ясень, вяз, ива, береза, сосна, ель и другие виды. Биологическое разнообразие достигается за счет включения посадок из декоративных плодовых деревьев, за которыми не требуется тщательного ухода. В весенний период наиболее нарядной будет площадка вишни мелкопильчатой, которая наверняка станет точкой притяжения горожан. Здесь также можно организовать небольшой пикник.

По словам руководителя управления развития продукта и аналитики группы "Самолет" Леона Пряжникова, благоустраивая общественные территории, девелопер очень внимательно изучает и географию проекта, и пожелания будущих жителей: "ЖК "Мытищи Парк" уникален своим местоположением: с двух сторон его окружает Пироговский лесопарк площадью 1800 га, и еще на этапе проектирования жилых домов мы учитывали такую близость и решили, что и в жилом комплексе должна быть уникальная частичка хвойного леса. Создание общественного пространства в форме экопарка - первый опыт для "Самолета", мы надеемся, что жители квартала оценят нашу идею и природная территория станет точкой притяжения для всех, вне зависимости от возраста и интересов".

Разнообразно и функциональное наполнение экопарка. Здесь есть и места отдыха, и игровые элементы, и декоративные посадки деревьев. Оборудование поддерживает экологичную концепцию проекта: различные конструкции из бревен хорошо сочетаются между собой и с основными малыми архитектурными формами, заложенными в проекте. Зимой в этом пространстве также предусмотрено много сценариев активного досуга. Здесь можно будет поиграть в снежки, построить с друзьями снежную крепость, покататься с горки на санках или пробежаться на лыжах по специально проложенной детской лыжне, промчаться на коньках. Освещение парка разделено на функциональное и декоративное. Дополнительно применяется встроенная подсветка в различные архитектурные формы.

Проект комплексного освоения территории ЖК "Мытищи Парк" включает зоны жилой, общественно-деловой застройки, объекты рекреации, социального и инженерно-технического обслуживания. В составе комплекса "Самолет" возведет также поликлинику, две школы и три детских сада, всесезонный плейхаб для детей всех возрастов, обустроит бульвары и природные игровые площадки. Например, площадки для активных игр вынесены за пределы двора, где запроектировано большое количество пешеходных зон. С помощью элементов благоустройства (МАФов) создается инклюзивная среда. Безопасные и экологичные покрытия, разноуровневые современные элементы освещения, озеленение - все это комплексное решение для экопарка, как "переходного" общественного пространства между жилой застройкой и лесопарковой зоной.

Группа "Самолет"

Группа "Самолет" основана в 2012 году. Сегодня компания является одним из крупнейших федеральных девелоперов и входит в ТОП-3 застройщиков России по объему текущего строительства. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.

"Самолет" специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры и создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов.

С момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2,9 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области. Земельный банк составляет 24,6 млн кв. м реализуемой площади и продолжает расти.