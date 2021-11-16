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Краснознаменная Каспийская флотилия отметила 299-ю годовщину со дня образования

Сейчас флотилия представляет собой полноценное ударное соединение ВМФ, в ее составе более 600 кораблей и судов
Малый артиллерийский корабль "Астрахань" Пресс-служба Южного военного округа
Описание
Малый артиллерийский корабль "Астрахань"
© Пресс-служба Южного военного округа

ТАСС, 16 ноября. Вчера исполнилось 299 лет со дня образования Каспийской флотилии. Моряков, офицеров и ветеранов традиционно поздравили теплыми словами.

"В настоящее время Каспийская флотилия - по-прежнему мощное, боеспособное объединение, являющееся не только южным форпостом России, но и гарантией неприкосновенности морских рубежей, важнейшим инструментом внешней политики государства на Каспии. В ее состав входят ракетные, торпедные и артиллерийские катера, десантные корабли, базовые и рейдовые тральщики, части морской пехоты, береговых ракетно-артиллерийских войск и другие", - прокомментировал начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.

Напомним, что начало формирования корабельного соединения было положено в 1722 году указом Петра I. Сейчас флотилия представляет собой полноценное ударное соединение ВМФ. В ее составе более 600 кораблей и судов. Большая часть из них - современные образцы.

Личный состав Каспийской флотилии продолжает с честью и достоинством выполнять свой воинский долг, совершенствовать профессиональное мастерство, военную и морскую выучку. Этому способствуют проводимые в соответствии с планом боевой подготовки военного округа учения.

Одной из задач, стоящих сегодня перед Каспийской флотилией, является укрепление боевого содружества и дипломатических взаимоотношений между прикаспийскими государствами. Отряды кораблей КФл неоднократно посещали порты прикаспийских государств и участвовали в совместных учениях с ВМС стран Каспия.

В следующем году ожидается трехсотлетний юбилей Краснознаменской Каспийской флотилии Южного военного округа.

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