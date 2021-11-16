МТС и "Башкирэнерго" займутся поиском хищений в электросетях с помощью Big Data и ИИ

ТАСС, 16 ноября. МТС и "Башкирэнерго" (дочернее предприятие АО "БЭСК") заключили соглашение о партнерстве, которое предполагает реализацию проекта по выявлению коммерческих потерь в электрических сетях на всей территории республики Башкортостан, сообщила пресс-служба МТС.

"Потери российских электроэнергетических компаний из-за незаконных подключений к электросетям, злоупотреблений и вмешательства в работу приборов учета оцениваются более чем в 250 млрд рублей в год, коммерческие потери достигают 30%", - прокомментировал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

Соглашение компаний предусматривает запуск в опытно-промышленную эксплуатацию программного комплекса, который с помощью технологий Big Data и искусственного интеллекта (ИИ) позволяет выявить приборы учета, передающие заниженные показания. Самообучающаяся модель на основе загруженных данных счётчиков, где ранее были выявлены хищения, выделяет характерные признаки и анализирует информацию, поступающую из автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ).

"Сотрудничество с ПАО "МТС" - ведущей телекоммуникационной компанией России - это пример успешной кооперации в сфере высоких технологий и новый тренд цифровой трансформации энергетической отрасли страны, определенной Президентом РФ и Минэнерго РФ в качестве приоритетного направления развития", - отметил генеральный директор АО "БЭСК" Сергей Гурин.

Совместный проект по созданию платформы поиска потерь в электросетях реализуется компаниями с конца 2020 года. В результате тестирований на электросетях Уфимских городских электрических сетей, проведенных специалистами МТС и "Башкирэнерго", были выявлены следы взлома счётчиков для занижения показаний в 7-10 раз.