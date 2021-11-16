В Генконсульстве КНР рассказали о речи Си Цзиньпина на неформальной встрече глав АТЭС

ТАСС, 16 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прилагать усилия для формирования Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы, базирующегося на открытости, инклюзивности, инновационном росте, взаимосвязанности и взаимовыгодном сотрудничестве. Си Цзиньпин сделал это заявление на минувшей неделе, выступая из Пекина на неформальной встрече руководителей АТЭС по видеосвязи, сообщили в официальном комментарии во вторник в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.

"Си Цзиньпин подчеркнул необходимость придерживаться подлинного мультилатерализма, стремиться к диалогу вместо конфронтации, к инклюзивности вместо исключительности и к интеграции вместо разрыва связей", - сказано в сообщении. "Необходимо твердо защищать многостороннюю торговую систему, центральную роль в которой играет Всемирная торговая организация", - приводят в дипмиссии слова председателя КНР.

Си Цзиньпин заявил, что экономическое и техническое сотрудничество является важным направлением взаимодействия в рамках организации АТЭС. Членам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества необходимо активизировать свой вклад и убедиться, что развивающиеся участницы организации получают реальную выгоду от такого взаимодействия для того, чтобы продолжать привнесение нового динамизма в развитие и процветание Азиатско-Тихоокеанского региона, приводят в генеральном консульстве слова лидера КНР.

"Си Цзиньпин отметил, что открытость имеет жизненно важное значение для сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Он призвал придерживаться открытого регионализма, продвигать региональную экономическую интеграцию и прилагать усилия для скорейшего формирования зоны свободной торговли высокого уровня в АТР", - сказано в сообщении.

"В этом году исполнилось 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая. Неизменной целью КПК является улучшение качества жизни более 1,4 млрд китайцев и содействие миру и развитию человечества", - напомнил Си Цзиньпин. Китай вступил на новый путь всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Китай будет неизменно "расширять открытость внешнему миру и делиться своими шансами развития" с членами АТЭС и остальным миром, заявил он.

Об АТЭС

АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Объединение было учреждено в 1989 году в целях эффективного использования новых связей между экономиками региона и стимулирования его экономического процветания путем реализации инициатив, направленных на развитие свободной и открытой торговли между странами-участницами. В 2018 году на долю 21 страны-участницы АТЭС приходилось около 60% объема мировой экономики, почти половина объема мировой торговли и около 40% населения планеты.