Максимальная доходность по вкладам ПСБ Private Banking выросла до 8,63% годовых

ТАСС, 16 ноября. ПСБ повысил доходность по вкладам линейки Private Banking на 0,6-1,6 процентных пункта, максимальная ставка в итоге составила 8,63% годовых. Об этом во вторник сообщила пресс-служба банка на своем официальном сайте.

"ПСБ повысил доходность по всей линейке депозитов сегмента Private Banking "Созвездие". Диапазон увеличения ставок составил 0,6-1,6 п.п. Максимальная ставка 8,63% годовых действует по вкладу "Большая медведица". Процентная ставка варьируется в зависимости от выбранного срока размещения средств", - сказано на сайте.

Сообщается, что по депозиту "Малая медведица" теперь можно максимально получить до 8,51% годовых, по вкладу "Феникс" - до 7,5% годовых, по вкладу "Орион" - до 7,04% годовых. Депозит "ПСБ Private Banking | Приветственный", который позволяет досрочно снять средства с сохранением накопленного дохода, теперь предоставляется по ставке до 7,5% годовых.

Кроме того, ПСБ запустил еще два промо-депозита - вклад "Промо Большая Медведица" и вклад "Промо Орион". Первый позволяет клиентам при размещении новых средств получить максимальную доходность до 8,4% годовых, второй - до 7,87% годовых.

Справочно

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.

Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов и около 10 тыс. банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.