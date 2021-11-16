Павла Хрипунова назначили советником президента Киргизии

ТАСС, 16 ноября. Павел Хрипунов назначен советником президента. Соответствующий указ 28 октября подписал президент Садыр Жапаров.

Хрипунов входит в наблюдательный совет по вопросам цифровизации при президенте.

Ранее Павел Хрипунов был советником президента КР на общественных началах.



Согласно указу президента от 21 июля 2021 года "О дальнейших мерах цифровой трансформации Кыргызской Республики", Хрипунов назначен секретарем Наблюдательного совета по вопросам цифровизации при президенте.

Другим пунктом указа Кабинету министров было поручено в срок до 29 июля 2021 года учредить Проектный офис в качестве исполнительного органа Наблюдательного совета. Директором Проектного офиса, согласно базе данных Министерства юстиции, является Павел Хрипунов.

Хрипунов Павел Владимирович является бывшим российским чиновником. Согласно информации портала Tadviser, он родился 13 октября 1977 года в поселке Хайдаркан Ошской области Киргизской ССР. В 2001 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности "промышленное и гражданское право".

В области информационных технологий работает с 1997 года. В частности, в 2000-х годах в ФСК ЕЭС (в т.ч. как сотрудник системного интегратора Tops BI и российского офиса компании Documentum) занимался внедрением и масштабированием системы электронного документооборота Documentum.

В 2010-2014 годах возглавлял компанию "Инвест Информ Проект", позже переименованную в "Интер РАО ИТ" и занимающуюся информатизацией энергетического холдинга "Интер РАО".

В 2017 году занял должность начальника Департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР, на которой курировал вопросы организации и сопровождения информационной системы АИС ПФР-2. Покинул ПФР в 2018 году.

В 2019 году работал советником директора в подведомственном Минкомсвязи Центре экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ).